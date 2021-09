Κοινωνία

Τροχαίο Mad Clip - Περιφέρεια Αττικής: Απάντηση στον πραγματογνώμονα για τις μπάρες ασφαλείας

Η Περιφέρεια Αττικής παίρνει θέση για το τροχαίο του Mad Clip. Αναλυτικά η ανακοίνωσή της.



Ο πραγματογνώμοντας Παναγιώτης Μαδιάς μιλώντας την Παρασκευή στον ΑΝΤ1 για το θανατηφόρο τροχαίου του Mad Clip είχε διατυπώσει την άποψή του πως στο σημείο έπρεπε να υπάρχουν μπάρες ασφαλείας, ρίχνοντας ευθύνες στην περιφέρεια Αττικής.

Ωστόσο, η περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωσή της αναφέρει για το τροχαίο του Mad Clip:

"Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του γνωστός και δημοφιλής στους νέους τραγουδιστής, διακινείται στα μέσα ενημέρωσης από συγκεκριμένο πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως πραγματογνώμονας, η ανεύθυνη άποψη ότι ευθύνεται η Περιφέρεια Αττικής για την τραγική κατάληξη του τροχαίου περιστατικού.

Ο αυτοπροσδιοριζόμενος πραγματογνώμονας ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο οδικό άξονα μπάρες, οι οποίες θα απέτρεπαν αν υπήρχαν, το θάνατο του τραγουδιστή.

Η άποψη αυτή στερείται σοβαρότητας κι επιστημονικής τεκμηρίωσης. Είναι εντελώς ανεύθυνη, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια κι όποιος την προωθεί, λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, ως προς τον προσδιορισμό της διακρίβωσης των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στην τραγική απώλεια του καλλιτέχνη.

Ο πραγματογνώμονας θα έπρεπε να γνωρίζει ότι καμία μπάρα ασφαλείας δεν θα μπορεί να εγγυηθεί την αποτροπή θανατηφόρου περιστατικού , αφού οι μεγαλύτερες ταχύτητες που αναπτύσσονται στα crash test των ΜΑΟ για επιβατικά αυτοκίνητα (από το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται και το αν θα πάρουν πιστοποίηση κατά ΕΝ-1317 ή όχι) είναι 100 και 110Km/h. Συγκεκριμένα το TB11 (900kg - 100Km/h) και το ΤΒ32 (1500kg - 110Km/h).

Για ταχύτητες της τάξης των 150 και 200Km/h ΚΑΝΕΝΑ ΣΑΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, επομένως οι συνέπειες της πρόσκρουσης είναι ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ.

Επίσης, τα crash test διενεργούνται με συγκεκριμένες συνθήκες, με βασική αυτή της γωνίας πρόσκρουσης που είναι 20 μοίρες με το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου.

ΚΑΝΕΝΑ crash test ΣΑΟ δεν διενεργείται με συνθήκες πλαγιολίσθησης, επομένως και εδώ το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης είναι ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ.

Επιπλέον ο συγκεκριμένος δρόμος, λόγω του γεγονότος ότι διαθέτει μεγάλο πλάτος με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας αλλά και πολύ μεγάλη νησίδα πλάτους πέντε μέτρων μεταξύ των δυο ρευμάτων, δεν ανήκει στους δρόμους προτεραιότητας για τοποθέτηση μπαρών. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο δρόμο που διέρχεται κατοικημένη περιοχή είναι 50 χιλιόμετρα. Όποιος υπερβαίνει το όριο αυτό, συνειδητά θέτει σε κίνδυνο τόσο τη ζωή του, όσο και άλλων συνανθρώπων μας.

Σε κάθε περίπτωση , καλούμε τον κάθε είδους πραγματογνώμονα, αφενός να αναδεικνύει την έννοια της ατομικής ευθύνης όσον αφορά την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας από όλους, που είναι κρίσιμος παράγοντας για την οδική ασφάλεια.

Αφετέρου, να συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα και να μην προσπαθεί να κερδίσει με αστήρικτες απόψεις μερικά λεπτά δημοσιότητας, σε βάρος της αλήθειας."

