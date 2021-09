Κοινωνία

Τροχαίο Mad Clip: Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από την μοιραία πορεία του αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φως στα αίτια της μοιραίας πρόσκρουσης του αυτοκινήτου του Mad Clip στην παραλιακή, ρίχνει βίντεο που εξασφάλισε o ΑΝΤ1.



Του Θάνου Κλωνόπουλου

Φως στα αίτια της μοιραίας πρόσκρουσης του αυτοκινήτου, του γνωστού τράπερ Mad Clip , στην παραλιακή, ρίχνει βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσίασε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Το βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 είναι από κάμερα ασφαλείας, η οποία έχει καταγράψει την στιγμή που ο Mad Clip χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα φωτισμού και να χάσει την ζωή του.

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ο Mad Clip να οδηγεί με αυξημένη ταχύτητα στην ευθεία και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία χάνει τον έλεγχο, το αμάξι αρχίζει να φέρνει στροφές και με την ίδια ταχύτητα να βγαίνει εκτός δρόμου. Πίσω ακολουθεί ένα ακόμα αμάξι το οποίο πατάει φρένο.

Ο Mad Clip οδηγούσε το αμάξι του επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο από το γαμήλιο γλέντι στη Βάρκιζα. Στο ύψος της λίμνης Βουλιαγμένης, βρίσκεται πίσω από ένα άλλο γρήγορο αυτοκίνητο μάρκας Audi. Το φανάρι ανάβει πράσινο, έχει μείνει πίσω αλλά αναπτύσσει ταχύτητα, ξεπερνά το άλλο αυτοκίνητο και μπαίνει στην ευθεία που του στοίχισε τη ζωή. Στο ύψος της εκκλησίας της Παναγιάς Φανερώμενης γίνεται το τραγικό δυστύχημα. Χρειάστηκαν 2 ώρες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Λάτρευε την ταχύτητα...

Ο Mad Clip λάτρευε την ταχύτητα... Ήταν το όνειρο του, τότε στις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης όπου μεγάλωσε, να αποκτήσει κάποτε ένα γρήγορο καλό αμάξι. Η ενάσχοληση του με την μουσική ήταν ο τρόπος του για να μεταφέρει τα βιώματα του στον κόσμο και να περάσει τα δικά του μηνύματα...

Τα τραγούδια του συγκέντρωναν εκατομμύρια προβολές αμέσως μόλις κυκλοφορούσαν. Χαρακτηριστήκε ως ο Έλληνας εκπρόσωπος της τραπ μουσικής, ενώ το τελευταίο διάστημα συνεργάστηκε με καλλίτχνες διαφορετικών είδων μουσικής.

Παράλληλα, δεν έκρυβε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οικονομική του άνεση. Στις περισσότερες δημοσιεύσεις του και τα stories πρωταγωνιστούσε φυσικά το ακριβό του αμάξι.

Στο φονικό σημείο όπου έχασε την ζωή του ο Mad Clip έρχονται συνεχώς θαυμαστές του για να αφήσουν κάποιο λουλούδι, να σιγοψιθυρίσουν κάποιον από τους στίχους των τραγουδιών του, να αφήσουν ένα σημείωμα στο οποίο περιγράφεται η θλίψη που νοιώθουν για τον θάνατο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης - Δήμος Αθηναίων: Πρόταση για προτομή και ονοματοδοσία δρόμου

Καρδίτσα: ΕΔΕ για εικονικούς εμβολιασμούς

Αφγανιστάν: Επεισόδια σε διαδήλωση για τα δικαιώματα των γυναικών