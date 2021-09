Πολιτισμός

Ο Μίκης Θεοδωράκης τιμήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας (βίντεο)

Η ελληνική στρατιωτική ορχήστρα "Θησέας" αφιέρωσε την εμφάνισή της στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη.



Toν παγκόσμιο Έλληνα μουσουργό Μίκη Θεοδωράκη τίμησε η Ρωσία στην Κόκκινη Πλατεία.

Σε ανάρτησή της στο twitter, που συνοδεύεται κι από σχετικό βίντεο, η ρωσική προσβεία στην Αθήνα, αναφέρει: «Θλιβερή όχι μόνο για την Ελλάδα είδηση. Ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του ο Μικης Θεοδωρακης, αλλά η μουσική του θα ζει στις καρδιές μας».

«Η ελληνική στρατιωτική ορχήστρα "Θησέας" αφιέρωσε την εμφάνισή της στον συνθέτη, ενώ τα πορτρέτα του προβλήθηκαν πάνω στην ελληνική σημαία με φόντο το Κρεμλίνο», σημειώνει ακόμα η ρωσική προσβεία στην Αθήνα.

