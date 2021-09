Κοινωνία

ΟΣΕ - Θήβα: Ταλαιπωρία για επιβάτες αμαξοστοιχίας που ακινητοποιήθηκε

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ για την καταστροφή των καλωδίων και τις εργασίες αποκατάστασης.



Στην άμεση αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μετά την καταστροφή καλωδίων ηλεκτροκίνησης στην περιοχή της Θήβας (Γραμμή Ανόδου) προχώρησαν σήμερα το πρωί συνεργεία του ΟΣΕ Α.Ε.

Η κοπή του καλωδίου της ηλεκτροκίνησης χθες το βράδυ, στο χιλιομετρικό σημείο 103, εγκλώβισε την εμπορική αμαξοστοιχία 80500, την οποία απομάκρυνε μετά από κάποιες ώρες ντηζελάμαξα. Στο σημείο εγκλωβισμού έσπευσε η αστυνομία για την προστασία του προσωπικού και του συρμού από τυχόν βανδαλισμούς.

Μέχρι την αποκατάσταση της φθοράς εντός 5 ημερών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπάρχει μονοδρόμηση μεταξύ Οινόης -Τιθορέας ώστε οι αμαξοστοιχίες να κινούνται αδιάλειπτα με ηλεκτροκίνηση. Η ζημιά στην ηλεκτροκίνηση εκτείνεται για περίπου δύο χιλιόμετρα με κομμένα καλώδια και κατεστραμμένες κονσόλες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ, το περιστατικό έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και τα ακριβή αίτια διερευνώνται από εμπειρογνώμονες του Οργανισμού. Σύμφωνα με τους ειδικούς τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ενώ δεν αποκλείεται και η ίδια αμαξοστοιχία να παρέσυρε το καλώδιο προκαλώντας τη ζημιά.

