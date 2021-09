Life

Αριάνα Σαγίντ: Η έκκληση της Αφγανής τραγουδίστριας μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η διάσημη Αφγανή τραγουδίστρια έχει θέσει σκοπό της ζωής της να βοηθήσει τους συμπατριώτες της και κυρίως τις γυναίκες που κινδυνεύουν από τους Ταλιμπάν.



Έκκληση για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν, απευθύνει μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, η διάσημη Αφγανή τραγουδίστρια Αριάνα Σαγίντ.

Η Αφγανή τραγουδίστρια Αριάνα Σαγίντ έχει θέσει σκοπό της ζωής της να βοηθήσει τους συμπατριώτες της και κυρίως τις γυναίκες που κινδυνεύουν από τους Ταλιμπάν. «Δεν πρόκειται να φοβηθώ. Γιατί εάν σωπάσω εγώ, ποιος θα υψώσει τη φωνή εκ μέρους αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να την υψώσουν;», λέει η Σαγίντ.

Όταν η εξουσία πέρασε στα χέρια των Ταλιμπάν η Αριάνα έγινε αμέσως στόχος του νέου καθεστώτος και έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα. «Στο Αφγανιστάν ήμουν φυλακισμένη, δεν μπορούσα να πάω πουθενά γιατί ήμουν στόχος. Πρώτα απ όλα ήταν εναντίον της μουσικής μου», περιγράφει η ίδια..

Χρειάστηκαν δυο προσπάθειες και άπειρες ώρες για να καταφέρει να φτάσει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και να επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο. Προσπάθησε μάλιστα να πάρει μαζί της και ένα μωρό που της το έδωσε η μητέρα του για να του σώσει τη ζωή. Ωστόσο οι στρατιώτες δεν της το επέτρεψαν.

«Σπάραξε η καρδία μου όταν αναγκάστηκα να δώσω το μωρό πίσω στη μητέρα του λέγοντας πως δεν μπορώ να το πάρω», ανέφερε η Αριάνα Σαγίντ

Η διάσημη τραγουδίστρια βρισκόταν πάντα στο πλευρό όσων την είχαν ανάγκη. Ακόμη και μέσα από τα τραγούδια της έδινε τη δική της μάχη κατά της παιδικής εκμετάλλευσης και υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Πλέον βρίσκεται στο σπίτι που έχει στην Κωνσταντινούπολη. Δίνοντας συνεντεύξεις και με εκατοντάδες αναρτήσεις στα social media προσπαθεί να βοηθήσει όσους έχουν παραμείνει στο Αφγανιστάν.

«Άκουσα στις ειδήσεις πως οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν να αφήσουν τις γυναίκες να εργαστούν και να σπουδάσουν. Ειλικρινά δεν τους εμπιστεύομαι. Η ιστορία μας έχει δείξει πως οι Ταλιμπάν είναι πολύ βίαιοι. Αυτά που έκαναν στις γυναίκες πριν 20 χρόνια ο κόσμος δεν θα πρέπει να τα ξεχάσει ποτέ», τόνισε

Μέσω του ΑΝΤ1 κάνει έκκληση στους Έλληνες να ανοίξουν την αγκαλιά τους στην Αφγανούς πρόσφυγες. «Ελπίζω η Ελλάδα να τους καλωσορίσει γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι. Δεν είναι δικό τους λάθος που έγιναν στόχος κάποιου πολιτικού παιχνιδιού στο Αφγανιστάν και πραγματικά υποφέρουν. Σας αγαπώ...», είπε.

