Κώστας Σόμμερ: Κοιμάται αγκαλιά με τον γιο του (εικόνες)

Στιγμές ευτυχίας για τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, που καλωσόρισαν το μωράκι τους στη ζωή.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη, που την περασμένη εβδομάδα έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Ο ηθοποιός και η σύντροφός του παντρεύτηκαν λίγες μέρες πριν από τη γέννηση του γιου τους, που ήρθε στη ζωή την περασμένη Πέμπτη.

Ως ευτυχισμένοι, αλλά και περήφανοι γονείς, μοιράζονται συχνά στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς τους στα social media.

Έτσι, η Βαλεντίνη Παπαδάκη, μοιράστηκε μια φωτογραφία του Κώστα Σόμμερ να κοιμάται αγκαλιά με το μωρό, το οποίο αποκάλυψε ότι θα πάρει το όνομα Ιάσωνας.

