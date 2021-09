Κοινωνία

Κυπαρισσία: Μαρτυρία σοκ για την γυναίκα που βρέθηκε “τσιμεντωμένη” (βίντεο)

Στο εξωτερικό εκτιμάται πως βρίσκεται ο 39χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Σοκάρουν οι δηλώσεις του.



Στο εξωτερικό εκτιμάται πως βρίσκεται ο 39χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε θαμμένη, κάτω από τσιμέντο στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, στην Κυπαρισσία. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως είναι ο βασικός ύποπτος, στην υπόθεση που συγκλονίζει.

Πριν από 11 μήνες η Μόνικα Γκιους είχε πάει στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας σε άσχημη κατάσταση, ώστε να την περιθάλψουν οι γιατροί. Εκμυστηρεύτηκε στους ασθενείς πως ο τότε σύντροφός της και βασικός ύποπτος την κακοποιούσε. Στη συνέχεια όταν εκείνος εμφανίστηκε στο νοσκομείο προκλήθηκε ένταση.

«Η γυναίκα μόλις τον αντίκρυσε αντέδρασε έντονα. Μας εξηγούσε ότι τη δέρνει, τη χτυπάει, την κακομεταχειρίζεται. Μάλιστα απ' ό,τι έλεγε, εκεί, σε κάποιες κυρίες δίπλα, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε φύγει ήδη και πέντε έξι ημέρες από το σπίτι», περιγράφει μάρτυρας του περιστατικού.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ανθρώπου που είδε όσα έγιναν στο νοσοκομείο δεν ήταν η πρώτη φορά που η άτυχη γυναίκα πήγαινε εκεί για τις πρώτες βοήθειες.

«H γυναίκα έφυγε πιο μετά. Τη στιγμή που σηκώθηκε να φύγει και μας ζήταγε και συγνώμη, μάλιστα, η γυναίκα, γι' αυτό που είδαμε. Ήταν χτυπημένη κι απ' ό,τι διαπίστωσα, τουλάχιστον στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν μία οικεία κατάσταση όλη αυτή. Δηλαδή το είχαν ξαναδεί, ήξεραν τα μικρά τους ονόματα», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο 39χρονος έδειχνε να βρίσκεται εκτός εαυτού. «Οι νοσοκόμες και οι νοσηλεύτριες προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν αλλά ήταν μάταιο, ήταν σε έξαλλη κατάσταση», αναφέρει ο ίδιος άνθρωπος..

Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η σορός η οποία βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης θαμμένη κάτω από τσιμέντο στην αυλή σπιτιού στην Κυπαρισσία ανήκει στην 42χρονη, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση από τον Φεβρουάριο. Ο βασικός ύποπτος που φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη.

Ύποπτος : Το ξέρω αλλά…Τι να κάνω; Πείτε μου τι να κάνω; Να κλάψω τσάμπα σαν μ...;

: Το ξέρω αλλά…Τι να κάνω; Πείτε μου τι να κάνω; Να κλάψω τσάμπα σαν μ...; Δημοσιογράφος : Γιατί τσάμπα παιδί μου, ήταν η σύντροφός σου;

: Γιατί τσάμπα παιδί μου, ήταν η σύντροφός σου; Ύποπτος: Τι να κάνω; Εγώ την αγαπούσα τόσα χρόνια και η άλλη τριγύρναγε…

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, βλέποντας σε ένα σημείο της αυλής διαφορετικό χρώμα στο τσιμέντο, κάλεσε τεχνίτη και να δουν τί υπάρχει από κάτω. Μόλις εντόπισαν τα οστά, ενημέρωσαν τις αρχές.

Δημοσιογράφος : Οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν ότι εκείνες τις μέρες που εξαφανίστηκε η Μόνικα, εσύ πήγες σε μία μάντρα οικοδομών και αγόρασες υλικά. Πήρες άμμο, πήρες τσιμέντο…

: Οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν ότι εκείνες τις μέρες που εξαφανίστηκε η Μόνικα, εσύ πήγες σε μία μάντρα οικοδομών και αγόρασες υλικά. Πήρες άμμο, πήρες τσιμέντο… Ύποπτος : Δούλευα τότε. Αυτές τις ημέρες είχα δουλέψει.

: Δούλευα τότε. Αυτές τις ημέρες είχα δουλέψει. Δημοσιογράφος : Εκείνη την ημέρα που είχε εξαφανιστεί η Μόνικα;

: Εκείνη την ημέρα που είχε εξαφανιστεί η Μόνικα; Ύποπτος : Γιατί, οπωσδήποτε εκείνη τη μέρα έπρεπε να έχει γίνει;

: Γιατί, οπωσδήποτε εκείνη τη μέρα έπρεπε να έχει γίνει; Δημοσιογράφος: Όχι, γιατί εσύ μου έλεγες ότι έφυγες επειδή δεν είχες δουλειά…

Σε βάρος του 39χρονου ο οποίος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές ενώ αναμένεται και το ευρωπαϊκό ένταλμα. Οι αστυνομικοί έχουν παραδώσει στον εισαγγελέα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν για την υπόθεση, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα για την ταυτοποίηση της σορού. Παράλληλα δεν αποκλείεται να ερευνηθεί ο θάνατος γυναίκας που είχε σχέση με τον 39χρονο και πέθανε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας πριν από περίπου επτά χρόνια.

