Σχοινάς: Όχι στην εργαλειοποίηση ανθρώπων

Υπερασπίστηκε τα ευρωπαϊκά σύνορα της Λιθουανίας ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Oι Ευρωπαίοι απορρίπτουν οποιαδήποτε προσπάθεια εργαλειοποίησης ανθρώπων για πολιτικούς σκοπούς τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς επισκεπτόμενος τα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία.

Ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι «τα σύνορα της Λιθουανίας είναι τα σύνορα της Ευρώπης και η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Λιθουανίας με ενότητα και αλληλεγγύη. Εμείς οι Ευρωπαίοι απορρίπτουμε σθεναρά οποιαδήποτε προσπάθεια για εργαλειοποίηση ανθρώπων και του ανθρώπινου πόνου για πολιτικούς σκοπούς».

«Δεν μπορούμε και δε θα ανεχτούμε οποιαδήποτε προσπάθεια από τρίτη χώρα να εκμεταλλευτεί την μετανάστευση ως όργανο για να επιτεθεί ή να βλάψει την Ένωσή μας» σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

