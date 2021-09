Κοινωνία

Athens Flying Week: Εντυπωσιακές εικόνες από τις αεροπορικές επιδείξεις

Τα βλέμματα έκλεψαν το μαχητικό Rafale, το θρυλικό αεροπλάνο Spitfire και η ομάδα επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας «Ζευς».



Με μεγάλη προσέλευση κοινού στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα της Athens Flying Week 2021.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότεροι από 8.000 θεατές βρέθηκαν στην Τανάγρα για να θαυμάσουν από κοντά τις πτητικές δυνατότητες του νέου υπερσύγχρονου αποκτήματος της Πολεμικής Αεροπορίας γαλλικού μαχητικού αεροσκάφους Rafale, του ελληνικού θρυλικού αεροπλάνου Spitfire αλλά και να παρακολουθήσουν τις εντυπωσιακές εναέριες «χορογραφίες» των Patrouille de France και των Saudi Hawks.

«Θέλω να μεταφέρω τον ενθουσιασμό των μελών της οργανωτικής επιτροπής της Athens Flying Week 2021» ανέφερε, σχετικά με την προσέλευση του κοινού, ο πρόεδρος της επιτροπής Παναγιώτης Ποδηματάς. Αναφερόμενος στο Spitfire, τόνισε: «Είναι μεγάλη συγκίνηση να βλέπουμε από κοντά ένα αεροπλάνο που έχει να πετάξει 68 χρόνια και μετά την ανακατασκευή που πραγματοποίησε το ίδρυμα Ίκαρος παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορική».

Ο Π. Ποδηματάς υπογράμμισε ότι τα Airshow αποτελούν «κομμάτι του θεματικού τουρισμού» και αφορούν σε πλήθος επαγγελμάτων. «Είναι χαρά για μας να τονώσουμε την τοπική οικονομία» τόνισε και συνέχισε: «Τηρώντας πάντοτε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

«Η Athens Flying Week εξελίσσεται σταδιακά σε θεσμό» ανέφερε ο Π. Ποδηματάς και συμπλήρωσε: «Η Αεροπορία είναι στο DNA μας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες πιλότοι βραβεύονται τόσο συχνά στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Εξάλλου, αυτό φαίνεται και στην αγάπη του κόσμου. Και στην ενέργεια που δίνουν και παίρνουν οι πιλότοι».

Η ομάδα επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας «Ζευς», που εδρεύει στην αεροπορική βάση της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης, τίμησε με έναν ξεχωριστό τρόπο τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αρχίζοντας το πρόγραμμά της στις 18:21 ακριβώς, συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό την χρονολογία έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων.

Η επίδειξη της ομάδας «Ζευς» ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του σμηναγού Μανώλη Γαρεφαλλάκη, μέλους της ομάδας που έφυγε πέρσι από τη ζωή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος της ομάδας, επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, «παρά την απραξία των δύο τελευταίων ετών λόγω της πανδημίας, η ομάδα είναι πάντα έτοιμη».

Πέρα από το ελληνικό μαχητικό F-16 της ομάδας «Ζευς», το πλούσιο πρόγραμμα του Athens Flying Week περιελάμβανε και πτήσεις από το δανέζικο F-16 Solo Display και τα αμερικανικά F-15.

Τα «βλέμματα» όλων, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε το γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος Rafale, το πιο πρόσφατο απόκτημα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά από μια άκρως εντυπωσιακή επίδειξη των πτητικών του δυνατοτήτων, ο Γάλλος πιλότος Jerome Thoule, αναφώνησε από τον ασύρματό του «Ελλάδας - Γαλλία - Συμμαχία», ενθουσιάζοντας τα πλήθη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Το ελληνικό Spitfire γύρισε πολλές δεκαετίες το χρόνο πίσω αλλά κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό με τις πτητικές του δυνατότητες του και το χαρακτηριστικό ήχο της μηχανής της. Με τους παράτολμους ελιγμούς του και τις εξαιρετικά χαμηλές πτήσεις κέρδισε δικαιολογημένα το χειροκρότημα των θεατών.

Επιπλέον, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να δουν από απόσταση αναπνοής άσκηση «COMBAT EVAC» από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και πλήθος διελεύσεων των πτητικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και των πυροσβεστικών Canadair CL-415 και PZL.

Όσοι βρέθηκαν στην Τανάγρα, δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες με τα εκθέματα της στατικής έκθεσης που λειτουργεί στο χώρο της αεροπορικής βάσης τις ημέρες του Athens Flying Week.

Πέρα από το πολυδιαφημισμένο γαλλικό Rafale, ξεχώρισαν τα Tornado και τα F-15 της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, τα ιταλικά M-346, το C-130 από το Βέλγιο, τα αυστριακά PC-7 αλλά και τα Eurofighter Typhoon και Tornado από τη Γερμανία.

Η σημερινή πρώτη ημέρα του Athens Flying Week ολοκληρώθηκε με τη δύση του ήλιου με εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων και επίδειξη ακροβατικών με εντυπωσιακές φιγούρες από τον «μετρ» του είδους και παγκόσμιο πρωταθλητή, Ιταλό πιλότο Λούκα Μπερτόζιο.

