Πολιτισμός

Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: Μην ανησυχείς παππού, η Κρήτη σε περιμένει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ανάρτηση του εγγονού του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελου, που δίνει συνέχεια στο «θρίλερ» που έχει ξεσπάσει για την ταφή του.

Νέα ανάρτηση του εγγονού του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελου Θεοδωράκη – Παπαγγελίδη, δίνει συνέχεια στο οικογενειακό θρίλερ που έχει ξεσπάσει με αφορμή τον τόπο ταφής του.

«Παππού μου μην ανησυχείς, η Κρήτη μας σε περιμένει, με όλη την αγαπημένη σου οικογένεια θα είσαι εκεί, μαζί και εμείς να σου πούμε το ύστατο αντίο», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο εγγονός του συνθέτη.

Τις ημέρες μετά το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη ακολούθησε ενδοοικογενειακή διαμάχη ως προς το πού θα ταφεί ο συνθέτης, ο οποίος είχε εκδηλώσει την επιθυμία του η ταφή του γίνει στα Χανιά, κοντά στους γονείς του και τον αδελφό του, Γιάννη.

Την επιθυμία του, μάλιστα, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε εκφράσει σε στενούς του συνεργάτες, αλλά και σε επιστολή του προς τον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα καθώς και σε πρότερη επιστολή που είχε στείλει από το 2013 στον τότε δήμαρχο Χανίων, ζητώντας του να επέμβει «με κάθε μέσο», όταν έρθει η ώρα.

Ζητούσε, μάλιστα, μέσω της επιστολής αυτής, όποιος είναι δήμαρχος Χανίων κατά το θάνατό του, να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, φοβούμενος ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία του επιθυμία, διότι όπως έγραφε «η οικογένεια μου δεν συμφωνεί».

Και έτσι έγινε. Η διαφωνία μεταξύ των συγγενών του συνθέτη και «εκτελεστών» της τελευταίας επιθυμίας του έφτασε στο σημείο να κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το δικαστήριο, απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τον ενταφιασμό του μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα.

Να σημειωθεί ότι, συγγενείς του ζητούν να ταφεί στο Βραχάτι Κορινθίας.

Προς το παρόν, η σορός του Μίκη Θεοδωράκη φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία σε ειδικό χώρο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, μέχρι την ημέρα της μεταφοράς της στη Μητρόπολη Αθηνών για λαϊκό προσκύνημα.

Αλλαγή στις ημέρες του λαϊκού προσκυνήματος

Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του σπουδαίου συνθέτη θα γινόταν από την Τρίτη έως την Πέμπτη, το πρόγραμμα τελικά άλλαξε.

Συγκεκριμένα, η σορός του θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών από τη Δευτέρα (10.00 – 19.00), την Τρίτη (10.00 – 19.00) και την Τετάρτη από τις 10 έως και τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης οπότε και θα ψαλεί, τελικά, η νεκρώσιμη ακολουθία.

Οι αλλαγές αυτές, κρίθηκαν σκόπιμες καθώς την Πέμπτη ξεκινά το Ράλι Ακρόπολης και το κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπαρισσία: Μαρτυρία σοκ για την γυναίκα που βρέθηκε “τσιμεντωμένη” (βίντεο)

Η Μαρία Σάκκαρη στους “16” του US Open

“Συναγερμός” για ηλεκτρονική απάτη μέσω “phishing”