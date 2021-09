Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νίκη με ανατροπή στο φιλικό με την Λαμία

Πρώτη νίκη για τους "πράσινους" στα φιλικά προετοιμασίας, μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα του στη Super League.



Αν και παρουσίασε για ακόμη μία φορά αρκετά προβλήματα στα μετόπισθεν, ο -πολύ βελτιωμένος μεσοεπιθετικά- Παναθηναϊκός επικράτησε της Λαμίας με 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στα φιλικά προετοιμασίας, μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα του στη Super League κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης (11/09, 20:30).

Ο Μαουρίσιο άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι», η ομάδα της Φθιώτιδας «γύρισε» το σκορ με τα τέρματα των Ορτέγκα και Βλαχομήτρου, για να φτάσουν οι «πράσινοι» σε νέα ανατροπή με τα γκολ των Μπουζούκη και Καρλίτος στο φινάλε.

Με απόντες τους πέντε διεθνείς (Διούδης, Χατζηγιοβάνης, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Χριστογεώργος), τον Κουρμπέλη σε πρόγραμμα αποφόρτισης και βασικό τον Ματέους Βιτάλ σε ρόλο αριστερού εξτρέμ (στο «10» πήρε θέση ο Λούντκβιστ), οι «πράσινοι» ξεκίνησαν πιο δυνατά το παιχνίδι κι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 5’, όταν από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λούντκβιστ ο Σαράνοφ απέκρουσε δύσκολα με τις γροθιές σε κόρνερ.

Στο 23’ η Λαμία έχασε διπλή ευκαιρία με τους Ελευθεριάδη και Τζανδάρη, που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Ξενόπουλο, ενώ στο 31’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Μαουρίσιο, ο οποίος νίκησε με κεφαλιά τον Σαράνοφ, έπειτα από κόρνερ του Λούντκβιστ, κάνοντας το 1-0. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ωστόσο, οι «κυανόλευκοι» έφεραν το ματς στα ίσα (1-1) με σουτ του Ορτέγκα από το ύψος της μεγάλης περιοχής, που νίκησε τον Ξενόπουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ επιθετικά κι έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τους Βιτάλ (51’) και Λούντκβιστ (53’, απευθείας φάουλ), όμως ο Σαράνοφ έδειξε τα αντανακλαστικά του, αποκρούοντας με υπερένταση σε κόρνερ και στις δύο περιπτώσεις.

Στο 59’ ο Μακέντα βρήκε με «τακουνάκι» τον Βιτάλ, ο οποίος απέφυγε δύο αντιπάλους, όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 73’ η κεφαλιά του Μαουρίσιο από τη σέντρα του Χουάνκαρ πέρασε αντίστοιχα λίγο άουτ. Στο 75’ η Λαμία έφτασε στην ανατροπή με το γκολ του Βλαχομήτρου, ο οποίος «τρύπωσε» στην «πράσινη» περιοχή μετά τη σέντρα του Σαραμαντά κι από κοντά έκανε το 2-1 για την ομάδα της Φθιώτιδας.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν, ωστόσο, αντίδραση μετά το δεύτερο γκολ της Λαμίας. Αρχικά ισοφάρισαν σε 2-2 στο 85’ με εντυπωσιακό γκολ του Μπουζούκη, έπειτα από πάσα του Βιγιαφάνιες, κι έφτασαν στο νικητήριο γκολ στο 87’ με τον Καρλίτος, έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Αϊτόρ προς τον Χουάνκαρ και σέντρα του τελευταίου προς τον 31χρονο επιθετικό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Παναθηναϊκός: Ξενόπουλος, Σάντσες, Πούγγουρας (61’ Βέλεθ), Σάρλια, Χατζηθεοδωρίδης (61’ Χουάνκαρ), Ρούμπεν (74’ Αθανασακόπουλος), Μαουρίσιο, Λούντκβιστ, Αϊτόρ (70’ Μπουζούκης), Βιτάλ (61’ Βιγιαφάνιες), Μακέντα (70’ Καρλίτος).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Σκόνδρας (62’ Μαζουλουξής), Αντέτζο (62’ Βύντρα), Ορτέγκα, Τζανετόπουλος, Ρόμανιτς, Τζανδάρης, Νούνες (70’ Σαραμαντάς), Γκέντζογλου (36’ Τιρόνε), Καραμάνος, Ελευθεριάδης (70’ Βλαχομήτρος).

