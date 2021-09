Οικονομία

ΥΠΑ: Παράταση της ΝΟΤΑΜ για τα νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για τις πτήσεις εσωτερικού και τι πρέπει να ξέρει ο επιβάτης προτού ταξιδέψει.

Παράταση έως την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί της αεροπορικής οδηγίας που αφορά τις πτήσεις εσωτερικού από και προς νησιωτικούς προορισμούς ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Οι επιβάτες από την ηπειρωτική χώρα προς νησιά θα ταξιδεύουν μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή αρνητικού τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών), ή βεβαίωσης νόσησης. Για την επιστροφή από τα νησιά η επιβίβαση των ταξιδιωτών θα γίνεται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή αρνητικού τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών / self test 24 ωρών). Για την ηλικιακή κατηγορία 12-17 ετών υπάρχει και η δυνατότητα επιβίβασης από και προς τα νησιά με self test 24 ωρών. Τα μέτρα έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα, όλοι οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού από και προς νησιωτικούς προορισμούς, για ταξίδια έως τις 13/9/2021, οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό να προσκομίζουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.

Εναλλακτικά οι ταξιδιώτες μπορούν να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ), καθώς και τρίτων χωρών, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου (rapid test 48 ωρών ή PCR 72 ωρών) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19.

2) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους ως προς τον έλεγχο με rapid test.

Εναλλακτικά όσον αφορά την μετακίνηση των επιβατών με αεροπορικά μέσα από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης και με βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.

3) Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδός τους στην Ελλάδα.Τα παιδιά έως 12 ετών απαλλάσσονται όλων των υποχρεώσεων και μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς κανένα τεστ. Ειδικά για τους ανήλικους από 12 έως 17 ετών η υποχρέωση για επιβίβαση από και προς νησιώτικους προορισμούς μπορεί να καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test 24 ωρών.Το ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από τις πλατφόρμες www.gov.gr και SELF-TESTING.GOV.GR είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική:

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Επίσης οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.

Γενικές οδηγίες προς το επιβατικό κοινό για τις αεροπορικές μετακινήσεις

Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση παραβίασης φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: Μην ανησυχείς παππού, η Κρήτη σε περιμένει

Κυπαρισσία: Μαρτυρία σοκ για την γυναίκα που βρέθηκε “τσιμεντωμένη” (βίντεο)

Καιρός: Κακοκαιρία “εξπρές” την Κυριακή (χάρτες)