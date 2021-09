Αθλητικά

Βέροια – ΠΑΟΚ: Φιλική νίκη με Καγκάβα για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς να ικανοποιήσει ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει νίκη σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Βέροιας.



Χωρίς να ικανοποιήσει ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει νίκη σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Βέροιας απέναντι στην τοπική ομάδα, την οποία κατέβαλε με 1-0, χάρη σε γκολ που σημείωσε με πέναλτι ο Καγκάβα στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο παιχνίδι αυτό ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε την δυνατότητα να δοκιμάσει σε πρώτη παρουσία τους νεοαποκτηθέντες Ακπόμ, Μιτρίτσα και Σίντκλεϊ, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του, πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο νέο πρωτάθλημα.

Στο 66' ο ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη αξιόλογη επιθετική ευκαιρία, που όμως δεν καρποφόρησε, αφού ο Μουργκ από πάσα του Καγκάβα αστόχησε από καλή θέση. Στο 69' ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Μπίσεσβαρ από τον τερματοφύλακα Τζημόπουλο, πέναλτι πού εκτέλεσε επιτυχώς ο Καγκάβα «γράφοντας» το 0-1.

Η Βέροια πλησίασε στην ισοφάριση με τον Μπαιντού στο 85', αλλά ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε σωτήρια. Η ομάδα της Ημαθίας είχε ουσιαστικά δύο τελικές προσπάθειες και περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, προσπαθώντας με αντεπιθέσεις να πετύχει το γκολ.

Οι συνθέσεις:

Βέροια (Παύλος Δερμιτζάκης): Βελλίδης (62' Τζημόπουλος), Μπουκουβάλας, Πεταυράκης, Δημόπουλος, Σκόνδρας (87' Ισαακίδης), Οικονόμου, Γαβριηλίδης, Ορφανίδης, Πόζογλου (47' Φοφανά) Πασάς, Μπαιντού. Στην επανάληψη από το 62' αγωνίστηκαν και οι Χαλκιαδάκης, Μυστακίδης, Μπλέτσας, Μαραγκός, Ντίνας, Παπαχρήστος

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Τέιλορ, Κρέσπο (46' Γιακτσής), Βαρέλα (46' Ζήλος), Σίντκλεϊ, Εσίτι, Σβαμπ, Μουργκ, Καγκάβα (73' Βιερίνια), Μιτρίτσα (62' Μπίσεσβαρ), Aκπομ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΑ: Παράταση της ΝΟΤΑΜ για τα νησιά

Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: Μην ανησυχείς παππού, η Κρήτη σε περιμένει

Καιρός: Κακοκαιρία “εξπρές” την Κυριακή (χάρτες)