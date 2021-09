Κόσμος

Διακυβερνητική συνάντηση Αναστασιάδη – Αλ Σίσι και μηνύματα προς την Τουρκία

Σημαντικά τα μηνύματα που έστειλε προς την Τουρκία ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο ομόλογό του.

Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Κύπρου και της Αιγύπτου ξεκίνησε με τη σημερινή 1η Διακυβερνητική Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, παρουσία του Κυπρίου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη και του Αιγυπτίου Προέδρου 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.

«Η σημερινή Διακυβερνητική Συνάντηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης για ενίσχυση των σχέσεων, αλλά και για παρακολούθηση της πορείας και προόδου που σημειώνεται σε σχέση με την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων», τόνισε ο Αιγύπτιος ηγέτης, στις δηλώσεις που ακολούθησαν προς τους δημοσιογράφους.

Σημαντικές ήταν όμως οι δηλώσεις του Αιγυπτίου Προέδρου και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό. Ο κ. Αλ Σίσι είπε ότι επιβάλλεται ο σεβασμός όλων των κρατών στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα στις αρχές της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις - και ο σεβασμός της κυριαρχίας και των χωρικών υδάτων των κρατών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών σε ό,τι αφορά τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες οριοθέτησης.

Μάλιστα, ο Αιγύπτιος ηγέτης επεσήμανε παράλληλα τη σταθερή θέση αρχών της Αιγύπτου στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς την Κύπρο σχετικά με τις όποιες ενέργειες στρέφονται εναντίον της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή με τις όποιες προσπάθειες επιβολής τετελεσμένων κατά παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι αυτές είναι ενέργειες που πλήττουν τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση της επανένωσης της νήσου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή Διακυβερνητική Σύνοδο, καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μεταξύ των δύο χωρών.

Να σημειωθεί ότι πέραν του διμερούς επιπέδου, συζητήθηκαν θέματα στο πλαίσιο του μηχανισμών συνεργασίας και με την Ελλάδα, ενώ ο Αιγύπτιος ηγέτης χαρακτήρισε την τριμερή πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας. Η επόμενη τριμερής αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Καβάλα.

