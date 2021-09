“Άγριες Μέλισσες”: Η Κατερίνα Διδασκάλου άρχισε γυρίσματα

Life

Η ηθοποιός μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.



Μετά την περιπέτεια με την υγεία της η Κατερίνα Διδασκάλου επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στα γυστίσματα της σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες»

Μάλιστα, η ηθοποιός μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

«Σήμερα το πρώτο γύρισμα για τις #άγριεςμέλισσες! Και τη Δευτέρα σας περιμένω από κοντά στην “Πόρνη από πάνω” που επιστρέφει στο Φεστιβάλ Κολωνού», έγραψε η Κατερίνα Διδασκάλου στην ανάρτησή της.

