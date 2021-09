Κόσμος

Μυστική συνάντηση Χέρτσογκ – Αμπντάλα

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ αποκάλυψε ότι συναντήθηκε με τον Βασιλιά Αμπντάλα ΙΙ της Ιορδανίας.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ συναντήθηκε μυστικά με τον βασιλιά Αμπντάλα ΙΙ της Ιορδανίας στο Αμάν, αποκάλυψε ο ίδιος σήμερα, στο πλαίσιο της αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο χωρών.

«Την περασμένη εβδομάδα, συναντήθηκα για μία μακρά συζήτηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας, βρέθηκα στο παλάτι του, για μια ολόκληρη βραδιά. Ήταν μία εξαιρετική συνάντηση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ σε συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν το βράδυ, σε ώρα μεγάλης ακροαματικότητας, από τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο, παραμονή του νέου εβραϊκού έτους.

«Η Ιορδανία είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Τρέφω απέραντο σεβασμό για τον βασιλιά Αμπντάλα, έναν μεγάλο ηγέτη και πολύ σημαντικό περιφερειακό παράγοντα», δήλωσε ο ισραηλινός πρόεδρος, αναφέρεται σε ανακοίνωση της προεδρίας.

Το κείμενο κάνει λόγο για μία «θερμή συνάντηση», έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά της Ιορδανίας, κατά την διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν «στρατηγικά προβλήματα, σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο».

«Μεταξύ των θεμάτων που συζητήσαμε περιλαμβάνονται ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, κυρίως μία συμφωνία εισαγωγής αγροτικών προϊόντων από την Ιορδανία κατά την διάρκεια της χρονιάς του σεμιτάχ, ενεργειακά θέματα, η αειφόρος ανάπτυξη και λύσεις στην κλιματική κρίση τις οποίες μπορούμε να προωθήσουμε από κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι οι μόνες αραβικές χώρες που συνορεύουν με το Ισραήλ και έχουν υπογράψει μαζί του ειρηνευτική συμφωνία.

Οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες επιδεινώθηκαν επί της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι επικριτές προσήψαν στον πρώην πρωθυπουργό ότι παραμέλησε το χασεμιτικό βασίλειο υπέρ της εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με άλλες αραβικές χώρες (2020): τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Σουδάν και το Μαρόκο.

Ο νέος ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ ταξίδεψε στο Αμάν για να συναντήσει τον βασιλιά Αμπντάλα λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Οι δύο χώρες συνήψαν στις αρχές του Ιουλίου συμφωνία για την πώληση 50 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ετησίως από το Ισραήλ στην Ιορδανία, πέραν των άνω των 55 εκατομμυρίων κυβ. μέτρων που δίδονται δωρεάν ετησίως στην Ιορδανία.

Βάσει της συμφωνίας, επετράπη στην Ιορδανία να αυξήσει τις εξαγωγές της προς την κατεχόμενη από το 1967 από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

