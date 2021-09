Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: Ποιος ήταν ο άνδρας που μαχαίρωσε επτά άτομα στο Όκλαντ

Οι Αρχές προσπαθούσαν επί χρόνια να τον απελάσουν από την χώρα, όμως…

Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πελατών σούπερ μάρκετ στο Όκλαντ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει επτά εξ αυτών, έπειτα από δικαστική εντολή. Πρόκειται για τον Αχάμεντ Ααθίλ Μοχάμεντ Μαμσουντίν, 32 ετών, ο οποίος έπεσε νεκρός μέσα σ’ ένα λεπτό από τις σφαίρες αστυνομικού με πολιτικά, ο οποίος τον παρακολουθούσε ασταμάτητα από τον Ιούλιο.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Αρντέρν, γνωστοποίησε ότι η υπηρεσία μετανάστευσης προσπαθούσε να απελάσει τον δράστη της επίθεσης της Παρασκευής από το 2018.

Είχε ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία το 2011, με φοιτητική βίζα, και υπέβαλε αίτημα να του αναγνωριστεί καθεστώς πρόσφυγα, σύμφωνα με την επικεφαλής της νεοζηλανδικής κυβέρνησης. Το αίτημα απορρίφθηκε, αλλά άσκησε έφεση και εντέλει του προσφέρθηκε προστασία τον Δεκέμβριο του 2013. Το 2016, ο άνδρας προσέλκυσε την προσοχή της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης, καθώς έλαβαν «πληροφορίες που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως το καθεστώς πρόσφυγα δόθηκε βάσει ψευδών ισχυρισμών», ανέφερε η κυρία Αρντέρν.

Του αφαιρέθηκε η ιδιότητα του πρόσφυγα το 2019, όμως άσκησε έφεση στην απόφαση να απελαθεί. Η υπηρεσία μετανάστευσης είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει υπό κράτηση τον άνδρα ενόσω εκδικαζόταν η έφεσή του.

Για την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, είναι «απίστευτα απογοητευτικό» το ότι κρίθηκε πως αυτό αποκλειόταν.

Ο άνδρας ήταν πιθανό να κριθεί από τη δικαιοσύνη πως χρειαζόταν «διεθνή προστασία», εξαιτίας της μεταχείρισης που πιθανόν θα αντιμετώπιζε αν επέστρεφε στη Σρι Λάνκα. Οι άνθρωποι που χρειάζονται διεθνή προστασία δεν μπορούν να απελαύνονται από τη Νέα Ζηλανδία.

Τρεις από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην επίθεση της Παρασκευής συνεχίζουν σήμερα να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Όκλαντ.

Ο δράστης πιστεύεται από τις διωκτικές Αρχές ότι είχε προσηλυτιστεί στην ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας τόνισε την Παρασκευή πως η «ειδεχθής» και «φρικτή» επίθεση «διαπράχθηκε από ένα πρόσωπο, όχι μια θρησκεία, (κάποιον) που είχε ασπαστεί μια ιδεολογία την οποία δεν υποστηρίζει κανείς εδώ» και ότι μόνο ο ίδιος «φέρει την ευθύνη».

