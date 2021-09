ΗΠΑ - Άιντα: δεκάδες νεκροί στην Λουιζιάνα (εικόνες)

Κόσμος

Ο κυκλώνας σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα του. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Άιντα από τη Λουιζιάνα, αριθμός πάντως μικρότερος από τους δεκάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, τις οποίες θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Η Νέα Υόρκη και το Νιού Τζέρσεϊ είναι μεταξύ των τεσσάρων πολιτειών στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ που επλήγησαν περισσότερο από τον Άιντα, με τους κατοίκους να εξακολουθούν να προσπαθούν να καθαρίσουν τα ερείπια. Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη και τα περίχωρά της, ενώ έξι εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νιού Τζέρσεϊ.

Εξάλλου η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό της Νέας Υόρκης, το οποίο παρέλυσε την Τετάρτη το βράδυ λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις, δεσμεύθηκε να έχει αποκαταστήσει κάποιες από τις γραμμές πριν την Τρίτη οπότε ξεκινά η εργάσιμη εβδομάδα, μετά την αργία της Δευτέρα.

Ο Μπάιντεν θα επισκεφθεί τις πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιού Τζέρσεϊ την Τρίτη, αφού την Παρασκευή μετέβη στη Λουιζιάνα που επλήγη από τον Άιντα πριν μία εβδομάδα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λουιζιάνα, όπως δήλωσε χθες Σάββατο ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπεν Έντουαρντς. Αρκετοί από αυτούς πέθαναν λόγω της εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα από τις γεννήτριες που χρησιμοποιούν προκειμένου να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο Έντουαρντς προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Περισσότερα από 718.500 νοικοκυριά στη Λουιζιάνα εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι δύο νέοι θάνατοι αφορούν ενοίκους ενός οίκου ευγηρίας της Λουιζιάνας που είχαν μεταφερθεί σε μια αποθήκη στη διάρκεια του τυφώνα. Πλέον η πολιτεία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής τους εκεί, καθώς συνολικά έξι ένοικοι του οίκου ευγηρίας έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους.

Εξάλλου ο κυκλώνας Λάρι, που έχει σχηματιστεί στη βορειοανατολική Καραϊβική, ενισχύεται και ενδέχεται να πλήξει τις αμερικανικές ακτές.

