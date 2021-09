Κόσμος

Γερμανία - κορονοϊός: πενταψήφια τα νέα κρούσματα σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα "ψυχολογικό φράγμα" έσπασαν οι μολύνσεις στην χώρα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους απο επιπλοκές του κορονοϊού.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 10.453 τις προηγούμενες 24 ώρες, όπως δείχνουν τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα Κυριακή το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Τα συνολικά κρούσματα κορονοϊού στην Γερμανία έχουν ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 4 εκατομμυρίων και πλέον επισήμως έχουν επιβεβαιωθεί 4.005.641 κρούσματα,

Οι θάνατοι 21 ασθενών με την COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 92.346 νεκρούς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Άιντα: δεκάδες νεκροί στην Λουιζιάνα (εικόνες)

Νέα Ζηλανδία: Ποιος ήταν ο άνδρας που μαχαίρωσε επτά άτομα στο Όκλαντ

Κορονοϊός: νέα “λουκέτα” σε επιχειρήσεις για παραβίαση των μέτρων