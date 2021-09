Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης - Γαλατάς: “Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία…” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπίτι των Θεοδωράκηδων, που αποτέλεσε εστία δημιουργίας για τον Μίκη και τον αδελφό του, όπως παρουσιάζεται σε ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ομάδα παιδιών και εκπαιδευτικών.

Το 2016 στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων cineΜαθήματα και Κρήτη Προφορική Ιστορία, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, μια ομάδα παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων ένα ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα για το πατρικό σπίτι των Θεοδωράκηδων στο Γαλατά Χανίων.

Την ομάδα αποτελούσαν οι: Μιχάλης Βιολάκης Νάνσυ Γαρύφαλη Τζίνα Κριτσίκη Αριάνα Ματούλα Άννυ Ντουσάκη Μιχάλης Ντουσάκης Νεκταρία Παντελάκη Μαρία Φουράκη Καλλιόπη Ψαρουδάκη Φοίβος Ψυλλάκης Νίκη Ψυλλάκη

Οι υπόλοιποι συντελεστές ήταν:

Σενάριο-επιμέλεια: Αριάνα Ματούλα, Μιχάλης Ντουσάκης, Καλλιόπη Ψαρουδάκη, Νεκταρία Παντελάκη

Κείμενα: Καλλιόπη Ψαρουδάκη

Αφήγηση: Αριάνα Ματούλα

Hxoληψία: Θοδωρής Θωμαδάκης

Στο τραγούδι «όμορφη πόλη» έπαιξαν και ακούστηκαν: Νίκη Ψυλλάκη, τσέλο Φοίβος Ψυλλάκης, πιάνο Άννυ Ντουσάκη, τραγούδι

Κάμερα / camera: Θοδωρής Θωμαδάκης

Μοντάζ /edit : Θοδωρής Θωμαδάκης

Παραγωγή / Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης στα πλαίσια της δράσης cineΜαθήματα Σχεδιασμός και Οργάνωση Παραγωγής CR.E.Doc Ματθαίος Φραντζεσκάκης

Απολαύστε την καταγραφή της ιστορίας της οικίας των Θεοδωράκηδων, αλλά και τον σχεδιασμό για το μέλλον όπως καταγράφηκε το 2016:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: νέα “λουκέτα” σε επιχειρήσεις για παραβίαση των μέτρων

ΗΠΑ - Άιντα: δεκάδες νεκροί στην Λουιζιάνα (εικόνες)

Νέα Ζηλανδία: Ποιος ήταν ο άνδρας που μαχαίρωσε επτά άτομα στο Όκλαντ