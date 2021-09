Πολιτική

Κορονοϊός - Πλεύρης: ειδικός νόμος για “μαϊμού” εμβολιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Υπ. Υγείας μετά τα δεκάδες πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού που δόθηκαν σε περιοχή της Θεσσαλίας.

(εικόνα αρχείου)

Αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τους εικονικούς εμβολιασμούς προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

«Η διενέργεια «εικονικών» εμβολιασμών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα με ποινικές προεκτάσεις που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Εξετάζουμε την ενίσχυση του πλαισίου για την εξάλειψη τέτοιων συμπεριφορών. Οι ελάχιστοι επίορκοι και θα βρεθούν και θα υποστούν τις συνέπειες», αναφέρει σε νέο μήνυμα του στα social media ο Υπουργός Υγείας.

Η διενέργεια «εικονικών»

εμβολιασμών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα με ποινικές προεκτάσεις που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.Εξετάζουμε την ενίσχυση του πλαισίου για την εξάλειψη τέτοιων συμπεριφορών.Οι ελάχιστοι επίορκοι και θα βρεθούν και θα υποστούν τις συνέπειες — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) September 5, 2021

Αφορμή αποτέλεσαν τα δεκάδες περιστατικά έκδοσης «μαϊμού» πιστοποιητικών εμβολιασμού, στο εμβολιαστικό κέντρο Παλαμά στην Καρδίτσα, όπου υπάλληλος βεβαίωνε στο σύστημα εμβολιασμού ότι πολίτες είχαν κάνει το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό, χωρίς αυτό να έχει γίνει.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι, μόνο τον Αύγουστο, 47 πολίτες πήραν πλαστές βεβαιώσεις εμβολιασμού, χωρίς καν να έχουν περάσει από το εν λόγω εμβολιαστικό κέντρο. Τα εικονικά χαρτιά εμβολισμού δεν έφεραν την «σφραγίδα» γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοικητική υπάλληλος εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη συγκεκριμένης γιατρού και, όταν ήταν στη βάρδια της, έμπαινε παράνομα στο ηλεκτρονικό σύστημα με τους κωδικούς της γιατρού.

Η υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ διερευνάται η εμπλοκή ακόμη ενός προσώπου στην απάτη.

Στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 40.000 εμβολιασμοί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πλεύρης διέταξε από το Σάββατο τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, αλλά και ενημέρωση του εισαγγελέα. «Αναφορικώς με το περιστατικό στην Καρδίτσα για εικονικούς εμβολιασμούς στο ΚΥ Παλαμά επικοινώνησα με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ και του ζήτησα να διατάξει ΕΔΕ και να ενημερώσει άμεσα την εισαγγελία. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά» ανέφερε ο υπουργός Υγείας στο Twitter.

Αναφορικώς με το περιστατικό στην Καρδίτσα για εικονικούς εμβολιασμούς στο ΚΥ Παλαμά επικοινώνησα με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ και του ζήτησα να διατάξει ΕΔΕ και να ενημερώσει άμεσα την εισαγγελία. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά.

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) September 4, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” με τον Γιώργο Παπαδάκη: Πρεμιέρα τη Δευτέρα

Μίκης Θεοδωράκης - Γαλατάς: “Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία…” (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Πρεμιέρα για Σκορδά - Λιάγκα τη Δευτέρα με αλλαγή ώρας