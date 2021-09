Κόσμος

Αφγανιστάν: Βίαια επεισόδια σε διαδήλωση γυναικών (βίντεο)

Χάος στο Αφγανιστάν. Καταγγέλλουν ότι ξυλοκοπήθηκαν από ισλαμιστές μαχητές.

Επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης γυναικών στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν χθες Σάββατο.

Βίντεο που μετέδωσαν αφγανικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν χαοτικές σκηνές. Τουλάχιστον μια από τις συμμετέχουσες τραυματίστηκε, σύμφωνα με δημοσιογράφους που μοιράστηκαν εικόνες μια γυναίκας με αίμα να κυλάει στο πρόσωπό της.

Γυναίκες διαδήλωσαν για δύο συνεχόμενες ημέρες στην Καμπούλ, που βρίσκεται από τη 15η Αυγούστου υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, αξιώνοντας να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους, ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Χθες, συγκεντρώθηκαν κοντά στο προεδρικό παλάτι κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «δεν είμαστε οι γυναίκες της δεκαετίας του ’90».

Οι γυναίκες βρέθηκαν όμως αντιμέτωπες με οπλισμένους Ταλιμπάν και ακολούθησαν προπηλακισμοί. Ορισμένες γυναίκες εικονίζονται να βήχουν, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι οι ισλαμιστές μαχητές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Κάποιες κατήγγειλαν ότι ισλαμιστές μαχητές τις ξυλοκόπησαν.

«Φαίνεται πως οι διαδηλώσεις δεν επιτρέπονται πλέον», ανέφερε μέσω Twitter ο αφγανός δημοσιογράφος Ζάκι Νταριάμπι.

Ηγέτες των Ταλιμπάν έχουν διαβεβαιώσει ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα γίνονται σεβαστά στο Αφγανιστάν, αλλά με βάση τη δική τους ερμηνεία της σαρίας, του ισλαμικού νόμου.

Ο Σιρ Μοχάμαντ Αμπάς Στανικζάι, ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν, είπε την Τρίτη στο BBC πως δεν αναμένει να ονομαστούν γυναίκες μέλη της νέας κυβέρνησης που θα σχηματίσει η ισλαμιστική παράταξη, αλλά διαβεβαίωσε πως θα έχουν ρόλο.

Το προηγούμενο καθεστώς των Ταλιμπάν (1996-2001) επέβαλε στις γυναίκες να καλύπτουν το πρόσωπο και όλο τους το σώμα. Δεν επέτρεπε να βγαίνουν από το σπίτι χωρίς συνοδεία άνδρα συγγενή. Τους απαγόρευε να μορφώνονται και να εργάζονται.

