Οικονομία

Ρεύμα - ΡΑΕ: πλατφόρμα για σύγκριση στα τιμολόγια των παρόχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές, με παραδείγματα, κάνει λόγο η ΡΑΕ, Καλεί τους καταναλωτές να συγκρίνουν και να επιλέξουν το πλέον συμφέρον πρόγραμμα για παροχής ηλεκτρικής ενέργειες.

Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων μπορούν να εξασφαλίσουν οι καταναλωτές επιλέγοντας τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ της κατανάλωσής τους. Στην αγορά ρεύματος διατίθενται εκατοντάδες προϊόντα με σημαντικές διαφορές στην τιμολόγηση και τα επιμέρους χαρακτηριστικά και όσο οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται - κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα - οι καταναλωτές αποκτούν επιπλέον κίνητρο για την επιλογή του προμηθευτή που ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ και τις ανάγκες τους.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αναπτύξει διαδικτυακό εργαλείο μέσω του οποίου παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη μορφή το σύνολο των τιμολογίων που προσφέρουν στην αγορά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Στην εν λόγω ιστοσελίδα (www.energycost.gr που απευθύνεται σε οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές ρεύματος καθώς και στους χρήστες φυσικού αερίου) οι καταναλωτές μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία της κατανάλωσης και τις επιμέρους προτιμήσεις τους (π.χ. για την ύπαρξη ή μη ρητρών αναπροσαρμογής των τιμών) και να δουν τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή. Είναι ευνόητο πως η σειρά κατάταξης των προμηθευτών ως προς το τίμημα που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής για το ενεργειακό κόστος μεταβάλλεται καθώς αλλάζουν οι προτιμήσεις και το προφίλ της κατανάλωσης.

Ενδεικτικά, για οικιακό πελάτη χωρίς νυχτερινό ρεύμα, μονοφασική παροχή, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής του τιμολογίου, με συνυπολογισμό των όποιων εκπτώσεων χορηγούν οι προμηθευτές (π.χ. για συνέπεια στην πληρωμή του λογαριασμού), με ισχύ παροχής 8 kva και μηνιαία κατανάλωση 400 κιλοβατώρες το κόστος κυμαίνεται από 54 έως 76 ευρώ (απόκλιση 40 %). Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται οι μονοπωλιακές χρεώσεις (δίκτυα, ΥΚΩ κλπ.) αλλά όχι τα δημοτικά τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις που καταβάλλονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Στο ίδιο παράδειγμα αν ο καταναλωτής επιλέξει τιμολόγια με ρήτρες αναπροσαρμογής το κόστος διαμορφώνεται από 45 έως 101 ευρώ (απόκλιση πάνω από 100 %).

Στο βαθμό που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του διοξειδίου του άνθρακα θα αυξάνονται το επόμενο διάστημα, θα ακολουθούν κατ αντιστοιχία τα κόστη που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς με κυμαινόμενα τιμολόγια.

Παράλληλα η ΡΑΕ έθεσε σε διαβούλευση προτάσεις για αλλαγές στα τιμολόγια του ρεύματος που περιλαμβάνουν θέσπιση ορίων διακύμανσης στα κυμαινόμενα τιμολόγια, κατάργηση του παγίου (ή κάθε άλλης παρεμφερούς επιβάρυνσης) σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, κατάργηση της «ρήτρας αποχώρησης» στους καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολόγια και κατάργηση επίσης των χρεώσεων για την αποστολή του λογαριασμού κατανάλωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης - Γαλατάς: “Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία…” (βίντεο)

Νέα Ζηλανδία: Ποιος ήταν ο άνδρας που μαχαίρωσε επτά άτομα στο Όκλαντ

Κορονοϊός – Πλεύρης: ειδικός νόμος για “μαϊμού” εμβολιασμούς