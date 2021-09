Life

Mad Clip: Τη Δευτέρα η κηδεία του - Η ανακοίνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αύριο στο Παλαιό Φάληρο το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο τράπερ. Η ανακοίνωση για την κηδεία του.

Τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου, θα πουν το τελευταίο «αντίο» συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές στον Mad Clip, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής του εταιρείας, η κηδεία του δημοφιλούς τράπερ θα γίνει στις 14:30 στον ιερό ναό Παναγίτσας Παλαιού Φαλήρου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 16:30 στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Στο σημείο του δυστυχήματος, καθημερινά καταφτάνουν πολλοί νέοι άνθρωποι, θαυμαστές, φίλοι και συγγενείς του Mad Clip για να αφήσουν λίγα λουλούδια και ένα κερί στη μνήμη του.

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από την μοιραία πορεία του αυτοκινήτου

Φως στα αίτια της μοιραίας πρόσκρουσης του αυτοκινήτου, του γνωστού τράπερ Mad Clip , στην παραλιακή, ρίχνει βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσίασε ο ΑΝΤ1 το Σάββατο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Το βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 είναι από κάμερα ασφαλείας, η οποία έχει καταγράψει την στιγμή που ο Mad Clip χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα φωτισμού και να χάσει την ζωή του.

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ο Mad Clip να οδηγεί με αυξημένη ταχύτητα στην ευθεία και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία χάνει τον έλεγχο, το αμάξι αρχίζει να φέρνει στροφές και με την ίδια ταχύτητα να βγαίνει εκτός δρόμου. Πίσω ακολουθεί ένα ακόμα αμάξι το οποίο πατάει φρένο.

Ο Mad Clip οδηγούσε το αμάξι του επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο από το γαμήλιο γλέντι στη Βάρκιζα. Στο ύψος της λίμνης Βουλιαγμένης, βρίσκεται πίσω από ένα άλλο γρήγορο αυτοκίνητο μάρκας Audi. Το φανάρι ανάβει πράσινο, έχει μείνει πίσω αλλά αναπτύσσει ταχύτητα, ξεπερνά το άλλο αυτοκίνητο και μπαίνει στην ευθεία που του στοίχισε τη ζωή. Στο ύψος της εκκλησίας της Παναγιάς Φανερώμενης γίνεται το τραγικό δυστύχημα. Χρειάστηκαν 2 ώρες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πλεύρης: ειδικός νόμος για “μαϊμού” εμβολιασμούς

Πέτσας για φοροελαφρύνσεις: μειώσεις σε έκτακτες εισφορές, ρεύμα και ΦΠΑ

Μίκης Θεοδωράκης: Η διαμάχη για την ταφή του και το αιχμηρό σχόλιο της κόρης του