Πολιτική

Πέτσας για φοροελαφρύνσεις: μειώσεις σε έκτακτες εισφορές, ρεύμα και ΦΠΑ

Προαναγγελία για τις εξαγγελίες Μησοτάκη στην ΔΕΘ. Τι είπε για την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος. Για ποιους θα υπάρξει μείωση στα τιμολόγια του ρεύματος. Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ.

Κατάργηση των έκτακτων εισφορών και μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος προανήγγειλε, ενόψει των ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι τα μέτρα ελάφρυνσης θα αφορούν τόσο στο σύνολο της κοινωνίας, όσο και πιο στοχευμένα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

«Οι επιδράσεις που υπάρχουν από τις διεθνείς ανατιμήσεις, από τα αγροτικά προϊόντα μέχρι την ενέργεια, έχουν επίπτωση και στην οικονομία μας. Η κυβέρνηση είναι εδώ να στηρίξει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτές. Άρα, η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών είναι μέσα στο πλαίσιο του “νοιαζόμαστε και μπορούμε”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως προσέθεσε, η κατάργηση των έκτακτων επιβαρύνσεων, που επιβλήθηκαν στα χρόνια της κρίσης, ήταν μέσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. «Η πανδημία μας έφερε κάπως πίσω. Παρά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε με σημαντικές μειώσεις φόρων, θα συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα να το κάνουμε αυτό λελογισμένα. Η κατεύθυνση που δίνει ο πρωθυπουργός είναι να απαλλαγούμε από τέτοιες έκτακτες επιβαρύνσεις, όπως η εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και το τέλος επιτηδεύματος», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στα τιμολόγια ρεύματος, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, σημειώνοντας πως «υπάρχουν παρεμβάσεις που αφορούν όλους και υπάρχουν και οι πιο στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν τους πιο ευάλωτους».

Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΝΦΙΑ, είπε «κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε στον εξορθολογισμό και να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θα δούμε ποια είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όλα εξετάζονται».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι αυτό που ενδιαφέρει γενικά την οικονομία είναι να μειώνονται οι συντελεστές. «Είναι πάνω από αυτό που μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία και μια μείωση των φορολογικών συντελεστών δε θα συνοδεύεται με απώλεια εσόδων. Το αντίθετο θα συμβεί», υπογράμμισε.

Για τον ΦΠΑ, ανέφερε ότι είναι σημαντικά υψηλότερος σε μια σειρά από προϊόντα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, ιδίως στο τουριστικό πακέτο, στο κατάλυμα και την εστίαση. « Όλα αυτά εξετάζονται και νομίζω θα έχουμε κάτι ευχάριστο και σε αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε.

