Τουρισμός: “χαμόγελα” για την ανέλπιστη αύξηση αφίξεων και εισπράξεων (βίντεο)

Η Κέρκυρα, από όπου μεταδόθηκε ζωντανά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το Σάββατο, είναι μεταξύ των προορισμών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε παραμονή επισκεπτών σε σχέση με το 2020.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Η κάμερα του ΑΝΤ1 περιηγείται σε μια υπερπολυτελής βίλα στην Κέρκυρα, με 7 δωμάτια, 4 μπάνια, ασανσέρ, γυμναστήριο, γήπεδο τένις και πισίνα, ακριβώς κάτω από το Αχίλλειον. Σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, οι διακοπές φέτος το καλοκαίρι σε σπίτια - “επαύλεις” αποδείχθηκαν ένα όχι και τόσο άπιαστο όνειρο για Έλληνες και ξένους.

Με κριτήριο “διακοπές προφυλαγμένες από τον κορονοϊό”, αρκετοί επέλεξαν τέτοιες πολυτελείς ιδιοκτησίες.

Τα σκήπτρα, των ξένων τουριστών, κράτησαν για φέτος οι Αμερικάνοι, εξαιτίας των πολλών απευθείας πτήσεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ακολούθησαν Γερμανοί, Πολωνοί, Γάλλοι, Βρετανοί, Ολλανδοί και Ιταλοί, που επίσης είχαν ψηλά στη λίστα τους την Ελλάδα.

Οδικώς, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ουκρανοί αλλά και κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας ταξίδεψαν στην Ελλάδα, σε μία σεζόν που όλοι συνηγορούν ότι “πήγε πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο”.

Όπως δηλώνει ο Γρηγόρης Τάσσιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, «σίγουρα ήταν ανέλπιστο, πριν μερικούς μήνες εάν κάποιος το συζητούσε. Το επόμενο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους, για να δούμε την σύγκριση που θα κάνουμε με το 2019 κι ένα τελικό ταμείο»

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κρατήσεις σε καταλύματα δείχνουν πως από τη μια μείωσαν τις διανυκτερεύσεις οι τουρίστες φέτος, αύξησαν όμως το κόστος για την διαμονή τους κι αυτό γιατί έκλειναν «πακέτα» σε μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία. Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, Χαράλαμπος Βούλγαρης, η επιλογή αυτή έγινε διότι οι επισκέπτες «νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω πανδημίας».

Οι περισσότεροι Έλληνες και οι Βαλκάνιοι μπορεί να επέστρεψαν στις βάσεις τους, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους Ευρωπαίους, που συνεχίζουν να ψηφίζουν Ελλάδα και το Σεπτέμβριο.

Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, όπως η Κέρκυρα, από την οποία το Σάββατο μεταδόθηκε ζωντανά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με την Ρίτσα Μπιζόγλη, αναδεικνύονται οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, με πληρότητα έως 65%, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων, όταν πέρσι δεν ξεπέρασαν το 40%.

Από τον Ιούνιο φάνηκε πως ο τουρισμός στη χώρα θα θυμίζει κάτι από το παρελθόν, καθώς άνοιξαν όλα τα ξενοδοχεία. Αισιόδοξα τα μηνύματα είναι και για τον Οκτώβριο, με μεγάλους tour operators από το εξωτερικό να κλείνουν «πακέτα» για νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές, εκεί που δίνεται η δυνατότητα σε επισκέπτες να επιλέγουν και εναλλακτικό τουρισμό.

