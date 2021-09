Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Δέλτα: Η λοίμωξη διπλασιάζει τον κίνδυνο νοσηλείας για τους μη εμβολιασμένους

Για τους μη εμβολιασμένους η λοίμωξη με το νέο στέλεχος δέλτα διπλασιάζει τον κίνδυνο νοσηλείας, σε σχέση με το προηγούμενο επικρατών στέλεχος άλφα, σύμφωνα με έρευνα.

Για τους μη εμβολιασμένους η λοίμωξη με το νέο στέλεχος δέλτα διπλασιάζει τον κίνδυνο νοσηλείας, σε σχέση με το προηγούμενο επικρατών στέλεχος άλφα, διαπιστώνει νέα μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της νοσηλείας από το στέλεχος αυτό και το κατά πόσο επηρεάζεται από τον εμβολιασμό. Οι ασθενείς που μελετήθηκαν ελέγχθηκαν για το άλφα ή το δέλτα στέλεχος από τις 29 Μαρτίου 2021 έως τις 23 Μαΐου 2021.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) περιγράφουν τα ευρήματα.

Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν ο κίνδυνος είτε επίσκεψης στο νοσοκομείο, είτε νοσηλείας ανάλογα με το αν είχε εμβολιαστεί κάποιος. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η κατάληξη της νοσηλείας ανάλογα με τον εμβολιασμό, σε δύο ομάδες ασθενών είτε ανεμβολίαστοι και κάτω από 21 μέρες μετά την πρώτη δόση, είτε μετά από 21 μέρες από την πρώτη δόση. Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν λαμβάνοντας υπόψη συγχυτικούς παράγοντες όπως την ηλικία, το φύλο, την περιοχή διαμονής και το πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό.

Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθησαν 43.338 ασθενείς με COVID-19, εκ των οποίων 8.682 είχαν νοσήσει από το στέλεχος δέλτα, και 34.656 από το στέλεχος άλφα, και η πλειοψηφία και στις δύο ομάδες ήταν ανεμβολίαστοι (74%). Η μέση ηλικία στο στέλεχος δέλτα ήταν τα 29 έτη (με 48,9% γυναίκες), ενώ στο στέλεχος άλφα τα 31 έτη (51,7% γυναίκες). Ο κίνδυνος νοσηλείας εντός 14 ημερών ήταν μεγαλύτερος για το στέλεχος δέλτα. Αντίστοιχα ο κίνδυνος και για επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου ήταν μεγαλύτερος για το δέλτα στέλεχος σε σχέση με το άλφα.

Όταν τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση τον εμβολιασμό, τότε ο κίνδυνος νοσηλείας για τους ανεμβολίαστους παρέμεινε μεγαλύτερος για το στέλεχος δέλτα, όπως και για τους εμβολιασμένους 21 μέρες μετά την πρώτη δόση, ωστόσο σε αυτή την ομάδα χωρίς να είναι στατιστικά σημαντικό. Η κατακλείδα αυτής της μελέτης, τονίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, είναι ότι για τους μη εμβολιασμένους το δέλτα στέλεχος διπλασιάζει τον κίνδυνο νοσηλείας, σε σχέση με το προηγούμενο επικρατών στέλεχος άλφα.