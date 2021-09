Πολιτισμός

Κέρκυρα - Εθνικός Ύμνος: χειρόγραφο του Νικόλαου Μάντζαρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νησί των Φαιάκων, από όπου μεταδόθηκε ζωντανά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το Σάββατο, εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό αυτός ο “εθνικός θησαυρός”.

Ένας πραγματικός εθνικός θησαυρός, ανεκτίμητης αξίας, το χειρόγραφο της λεγόμενης τρίτης μελοποίησης του Νικόλαου Μάντζαρου, πάνω στον «Ύμνο εις την Ελευθερία» του Διονύσιου Σολωμού, τον ελληνικό Εθνικό Ύμνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό, στην Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας.

Ο κορυφαίος μουσουργός το συνέθετε για πάνω από 35 χρόνια και παρέμενε ξεχασμένο σε ένα χρηματοκιβώτιο του Δήμου για δεκαετίες, μέχρι που ένας ερευνητής κατάφερε να το εντοπίσει και να το αναδείξει. Είναι μια εκδοχή του Εθνικού Ύμνου που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν είχε ακούσει. Πρόκειται για μια πολυφωνική σύνθεση, αντίστοιχη με τα έργα του Μπαχ, όπως αναφέρουν οι ειδικοί.

Η Ρίτσα Μπιζόγλη, βρέθηκε από το πρωί του Σαββάτου στην Κέρκυρα, από όπου μεταδόθηκε χθες ζωντανά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως σημειώνει στο ρεπορτάζ της, «Θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας ή μέρος της πλοκής από ένα μυθιστόρημα. Όμως, όπως στις περισσότερες ιστορίες, η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία. Ένας εθνικός θησαυρός ήταν κρυμμένος για πάνω από έξι δεκαετίες σε ένα δημοτικό… χρηματοκιβώτιο, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Κερκυραίων.

Παράδοξη ιστορία όσο και βαθιά ελληνική. Ο Νικόλαος Μάντζαρος, ο εξαιρετικός συνθέτης, ο δάσκαλος που πάντα επεδίωκε το υψηλό στην Τέχνη του, συνέθετε το έργο επί 35 χρόνια. Είναι ουσιαστικά η πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματός του για τον «Ύμνο εις την Ελευθερία».

Όπως αναφέρει ο Δρ. Μουσικολογίας, Κωνσταντίνος Ζερβόπουλος, ο οποίος τον ανακάλυψε και τον ανέδειξε «Αυτό το έργο αντιπροσωπεύει την συνθετική πορεία του Μάντζαρου. Είναι το πιο πολύτιμο από τα έγγραφα του…».

Κι όμως, παραλίγο να χαθεί, καθώς ένα χρόνο μετά από τον θάνατο του δημιουργού, ο γιός του επιχείρησε να το πουλήσει στο Παρίσι, το 1873, έναντι ενός ποσού που σήμερα θα υπολογιζόταν σε πάνω από 100.000 ευρώ. Ευτυχώς η προσπάθεια έπεσε στο κενό και το έργο επέστρεψε στον τόπο του έστω, και ξεχασμένο. Μέχρι που ο Δρ Μουσικολογίας, κ. Ζερβόπουλος το ανακάλυψε και το αποκάλυψε.

Μάλιστα, όπως, μεταξύ άλλων, σημειώνει, «την συγκεκριμένη μελοποίηση, δεν την άκουσε ποτέ ο Μάντζαρος».

Το σπάνιο χειρόγραφο εκτίθεται πια στην Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας.

Πάντως, το μυστήριο δεν έχει ακόμη λυθεί. Η σύνθεση που φαίνεται στο χειρόγραφο δεν είναι η μοναδική. Από κάτω βρίσκονται σβησμένες, αλλά όχι χαμένες, επανασυνθέσεις, διορθώσεις και αλλαγές του ίδιου του Μάντζαρου πάνω στον Εθνικό Ύμνο μας… που αναμένουν ακόμη και σήμερα να αποκαλυφθούν, καθώς όπως φαίνεται “ο θησαυρός, κρύβει κι άλλους θησαυρούς”».

Για δέκα ημέρες, ο ΑΝΤ1 θα βρεθεί και πάλι δίπλα σου: το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη Ρίτσα Μπιζόγλη ταξιδεύει από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου σε όλη την Ελλάδα.

Κάθε βράδυ ζωντανά, και από ένα διαφορετικό σημείο της χώρας, με πρεμιέρα από την Εύβοια - από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τις ακριτικές περιοχές και τα νησιά - ο ΑΝΤ1 βρίσκεται, όπως πάντα, δίπλα σου.

Για πρώτη φορά, ένα δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ ζωντανά και από μία διαφορετική γωνιά της Ελλάδας.

ANT1NEWS, ταξιδεύουμε δίπλα σου στην καρδιά της είδησης.

#Ant1News

#Ant1DiplaSou

#EimasteEna





Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” με τον Γιώργο Παπαδάκη: Πρεμιέρα τη Δευτέρα

Μίκης Θεοδωράκης - Γαλατάς: “Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία…” (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Πρεμιέρα για Σκορδά - Λιάγκα τη Δευτέρα με αλλαγή ώρας