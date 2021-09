Κόσμος

Ιρακ: Νεκροί αστυνομικοί σε επίθεση του ISIS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση ISIS στο φυλάκιο Κιρκούκ. Δεκατρείς αστυνομικοί νεκροί.

Δεκατρία μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομίας του Ιράκ σκοτώθηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε χθες Σάββατο βράδυ το Ισλαμικό Κράτος εναντίον του φυλακίου τους στο Κιρκούκ, ανακοίνωσαν σήμερα ιατρικές πηγές και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η επίθεση εναντίον του σημείου ελέγχου που βρίσκεται στο νότιο Κιρκούκ ξεκίνησε λίγο πριν τα μεσάνυκτα και διήρκησε πολλές ώρες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ιρακινής αστυνομίας.

Στην περιοχή αυτή πυρήνες τζιχαντιστών εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του στρατού και της αστυνομίας. Αυτή ήταν μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις του ΙΚ στο Ιράκ από την αρχή του έτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας για φοροελαφρύνσεις: μειώσεις σε έκτακτες εισφορές, ρεύμα και ΦΠΑ

Μίκης Θεοδωράκης: Η διαμάχη για την ταφή του και το αιχμηρό σχόλιο της κόρης του

Κέρκυρα - Εθνικός Ύμνος: χειρόγραφο του Νικόλαου Μάντζαρου (βίντεο)