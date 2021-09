Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τραυματίες σε διαδοχικά τροχαία

Δύο τροχαία ατυχήματα και τέσσερις τραυματίες στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το πρωί στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Aστυνομία, ένα όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο σημειώθηκε στο τμήμα του Περιφερειακού, μεταξύ της οδού Κατσιμίδη και της εξόδου για Κωνσταντινοπολίτικα.

Λίγο αργότερα, σημειώθηκε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων κοντά στην Διαγόρα. Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας.

Δύο εκ των τραυματιών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

