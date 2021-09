Πολιτική

Συνάντηση Δένδια με Αμερικανούς Γερουσιαστές - Η ατζέντα

Συνάντηση του ΥΠΕΞ με τους Αμερικανούς γερουσιαστές Κ. Μέρφι και Τζ. Όσοφ τη Δευτέρα. Τι θα συζητήσουν.

Με τους Αμερικανούς γερουσιαστές Κρις Μέρφι (Chris Murphy) και Τζον Όσοφ (Jon Ossoff) θα συναντηθεί αύριο Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, υπό το φως της πρόσφατης επίσκεψης του προέδρου της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ (Robert Menendez) στην Αθήνα, καθώς και την προσεχή μετάβαση του υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο.

Επίσης, αναμένεται να γίνει ενδελεχής συζήτηση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, υπό το φως των πρόσφατων επισκέψεων των εν λόγω δύο γερουσιαστών σε χώρες της περιοχής.

