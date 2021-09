Κοινωνία

Νεκρός οδηγός μηχανής που έπεσε σε στύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα έναν οδηγό, στην διάρκεια της νύχτας.

(εικόνα αρχείου)

Τραγική κατάληξη για τον οδηγό ενός δίκυκλου είχε η εκτροπή της μηχανής του από τον δρόμο, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στύλο.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης της μηχανής στην τσιμεντένια κολώνα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του δικυκλιστή.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.





Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα - Εθνικός Ύμνος: χειρόγραφο του Νικόλαου Μάντζαρου (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης - Γαλατάς: “Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία…” (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Πρεμιέρα για Σκορδά - Λιάγκα τη Δευτέρα με αλλαγή ώρας