Περιστέρι: Πυροβολισμοί έξω από μπαρ για μια... γυναίκα

Συμπλοκή με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Περιστέρι για τα ματιά μιας γυναίκας. Έγιναν 10 προσαγωγές.

Ένοπλη συμπλοκή με πυροβολισμούς έγινε τα ξημερώματα έξω από μπαρ στην οδό Αγίας Παρασκευής στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο παρέες, θαμώνες του μπαρ και τα πρώτα στοιχεία από την Αστυνομία δείχνουν ότι πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ Ρομά, για μια γυναίκα.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν στον τόπο της συμπλοκής έναν κάλυκα από πυροβόλο όπλο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε περισσότερες από 10 προσαγωγές και οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής και εξετάζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της συμπλοκής.

