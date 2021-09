Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: η κατάταξη στα μετάλλια

Ποια χώρα πήρε τα περισσότερα μετάλλια, οι αθλητές ποιας χώρας κατέκτησαν τα πιό πολλά χρυσά. Σε ποια θέση κατετάγη η Ελλάδα.

Από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που φιλοξενήθηκαν το 2004 στην Αθήνα, η Κίνα κυριαρχεί στην κατάκτηση μεταλλίων στην κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η... παράδοση διατηρήθηκε και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με τους Κινέζους και τις Κινέζες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, να κατακτούν 207 μετάλλια, εκ των οποίων 96 χρυσά, 60 αργυρά και 51 χάλκινα.

Ακολούθησαν η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, με 124 και 104 μετάλλια.

Η Ελλάδα κατετάγη στην 51η θέση, κατακτώντας συνολικά 11 μετάλλια

1 χρυσό:

3 αργυρά:

7 χάλκινα

Ο τελικός πίνακας μεταλλίων των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, έχει ως εξής: