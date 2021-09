Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: στον Γαλατά η ταφή του συνθέτη

Οριστικό τέλος στον «εμφύλιο» της οικογένειας για τον τόπο ταφής του μουσουργού.

Για οριστικό τέλος στην οικογενειακή διαμάχη των παιδιών του Μίκη Θεοδωράκη αναφορικά με τον τόπο ταφής του συνθέτη, κάνει λόγο εμμέσως το ΚΚΕ, καθώς σε ενημέρωση του επισημαίνεται ότι τόσο η εξόδιος ακολουθία όσο και ο ενταφιασμός του σπουδαίου μουσουργού θα γίνει στον Γαλατά Χανίων.

Τον τόπο αυτό, ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, όπου βρίσκεται και το πατρικό σπίτι του, τον είχε υποδείξει, ζητώντας να γίνει σεβαστή η τελευταία επιθυμία του, καθώς ανέφερε ήδη απο το 2013 ότι υπήρχαν αντιρρήσεις μελών της οικογένειας του στην βούληση του να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, όπου βρίσκονται ενταφιασμένοι οι γονείς και ο αδελφός του Γιάννης.

Νωρίτερα, ο γιός του συνθέτη είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θα παραστεί στην εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για τον ορισμό του τόπου ενταφιασμού του Μίκη Θεοδωράκη, διαδικασία που κινήθηκε δεδομένης της αρχικής επιμονής της κόρης του Μίκη, Μαργαρίτας, ο πατέρας της να ταφεί στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου η οικογένεια διατηρεί εξοχική κατοικία.

Σε ενημέρωση από το ΚΚΕ, σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα, την τελετή αποχαιρετισμού και την ταφή του Μίκη Θεοδωράκη, αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνεννόηση με τη Μητρόπολη Αθηνών, το λαϊκό προσκύνημα:

θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 3.00 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 7.00 το απόγευμα

Θα συνεχιστεί επίσης την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 το πρωί ως τις 7.00 το απόγευμα, και

την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 το πρωί ως τις 2.00 το μεσημέρι.

Θα ακολουθήσει στις 3.00 το απόγευμα η τελετή αποχαιρετισμού.

Στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων, όπου την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου σε ώρα που θα προσδιοριστεί, στην εκκλησία του χωριού, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία».