Κοινωνία

Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος: Πνίγηκε ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για τον πρώην Πρύτανη του ΕΜΠ και πρώην Υφυπουργό.



Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Σουνίου ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ και πρώην Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

Δήλωση του Πρύτανη Ανδρέα Γ. Μπουντουβή:

«Απεβίωσε ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος

Ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ, απεβίωσε χθες 3.9.2021.

Το ΕΜΠ πενθεί την απώλεια και τιμά την προσφορά και τη μνήμη ενός σημαντικού ανθρώπου και ακαδημαϊκού πολίτη».

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

«Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του πρώην Πρύτανη του ΕΜΠ και Ομότιμου Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ο οποίος υπηρέτησε το ΕΜΠ από θέσεις ευθύνης με υποδειγματική αφοσίωση και υψηλή αίσθηση καθήκοντος και συνέβαλε σημαντικά, με το πολύπλευρο έργο του, στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής του και του ΕΜΠ.

ΨΗΦΙΖΕΙ

-Να εκπροσωπηθεί η Σύγκλητος στην κηδεία του

-Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία επί τριήμερο».

Ποιος ήταν ο Θ. Ξανθόπουλος

Ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος του Σπυρίδωνος και της Ελένης Γ. Σισίνη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24/9/1936. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ και προσέφερε τις υπηρεσίες του ως διακεκριμένος δάσκαλος-ερευνητής επί 40 χρόνια στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Έχει σύζυγο τη Νίκη Πυλορώφ (5/3/1946) του Κλήνη και της Σοφίας και απέκτησαν ένα παιδί, τοn Σπύρο (17/9/1973), ο οποίος πήρε και το επώνυμο Σισίνης. Το 1965 εξελέγη υφηγητής της Υδραυλικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία έκτακτος και τακτικός καθηγητής, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1975.

Το ίδιο εξελέγη τακτικός καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων στη σχολή πολιτικών μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2004 αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο με τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή. Την περίοδο 1997 – 2003 διετέλεσε πρύτανης του Ε.Μ.Π. ενώ τις περιόδους 1981-1983 και 1995-1997 πρόεδρος της σχολής πολιτικών μηχανικών. Την περίοδο 1989-1993 χρημάτισε Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ. Τον Μάρτιο του 2004 διορίστηκε υφυπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ στον τομέα των δημοσίων έργων στην κυβέρνηση Καραμανλή, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2009.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από τα Χανιά την Κυριακή (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: στον Γαλατά η ταφή του συνθέτη

Ηράκλειο: Έκλεψε πορτοφόλι με 1300 ευρώ και τον... τσάκωσαν