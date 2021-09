Αίγυπτος: Τραγωδία με παραθεριστές

Οι διακοπές μετατράπηκαν σε τραγωδία για πολλούς τουρίστες, που είχαν φύγει απο το Σαρμ Ελ Σέιχ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν χθες, Σάββατο, το βράδυ τη ζωή τους στο Σουέζ της Αιγύπτου, όταν ανατράπηκε το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό Τύπο, στο μοιραίο λεωφορείο επέβαιναν οικογένειες που επέστρεφαν από το παραθεριστικό κέντρο του Σαρμ Ελ Σέιχ στο Κάιρο.

Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 34, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Στην περιοχή έφτασαν αμέσως 30 ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών από τον τόπο του δυστυχήματος στο Γενικό Νοσοκομείο του Σουέζ και άλλα κοντινά νοσοκομεία.

Μερικοί τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την επίσημη Αιγυπτιακή Στατιστική Υπηρεσία (CAPMAS), το 2020 τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα παρουσίασαν αύξηση κατά 17,8% σε σχέση με το 2019.

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την τραγωδία

Συλλυπητήριο μήνυμα για το δυστύχημα στην Αίγυπτο, μετά την ανατροπή λεωφορείου, ανάρτησε στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε οδύνη για το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Αίγυπτο», αναφέρει.

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στο λαό και στην κυβέρνηση της φίλης χώρας Αιγύπτου».

Profoundly saddened by the tragic news of the bus accident in #Egypt. Heartfelt condolences to the victims’ families & wishes for speedy recovery to the injured. We express our full solidarity to the people and to the government of our friend Egypt@MfaEgypt