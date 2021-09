Αθλητικά

Κάνοε καγιάκ: Πέθανε ο θρύλος Ιβάν Πατζαϊτσίν

Ο Ιβάν Πατζαϊτσίν, υπήρξε ο κορυφαίος πρωταθλητής κάνοε στην Ιστορία του αθλήματος, καθώς στην γεμάτη διακρίσεις καριέρα του, κατέκτησε τέσσερα χρυσά και τρία αργυρά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θλίψη προκάλεσε στην Ρουμανία, αλλά και στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα, η είδηση για τον θάνατο του Ιβάν Πατζαϊτσίν, σε ηλικία 71 ετών. Ο εκλιπών, υπήρξε ο κορυφαίος πρωταθλητής κάνοε στην Ιστορία του αθλήματος, καθώς στην γεμάτη διακρίσεις καριέρα του, κατέκτησε τέσσερα χρυσά και τρία αργυρά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Ο Ιβάν έφυγε και δεν θα ξαναγυρίσει», αναφέρεται σε ανάρτηση της οικογένειας του στο Facebook, ενώ η ρουμανική Ολυμπιακή Επιτροπή, αποχαιρέτησε τον Πατζαϊτσίν, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν «θρύλο χωρίς όμοιο του» με το μήνυμα «ένας πρωταθλητής μετατράπηκε σε αστέρι, ο Ιβάν Πατζαϊτσίν πέθανε».

Γεννημένος το 1949, στο χωριό Μίλα 23, στο Δέλτα του Δούναβη στην νοτιοανατολική Ρουμανία, ο Πατζαϊτσίν εμφανίσθηκε για πρώτη φορά το 1967 κι έναν χρόνο αργότερα κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Ακολούθησαν άλλα τρία χρυσά και τρία αργυρά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972, 1980 και 1984, καθώς και εννέα τίτλοι παγκόσμιου πρωταθλήματος.

«Ο Ιβάν ήταν ο μεγαλύτερος πρωταθλητής κάνοε όλων των εποχών στον πλανήτη. Κατέκτησε τα περισσότερα μετάλλια, τόσο στο απλό όσο και στο διπλό», σχολίασε ο πρόεδρος της ρουμανικής ομοσπονδίας κάνοε-καγιάκ, Ιοάν Μπιρλαντεάνου.

Ο Πατζαϊτσίν, βοήθησε την γενέτειρα του, να μετατραπεί από ένα ψαροχώρι σε φυτώριο πρωταθλητών, καθώς εμπνευσμένοι από το παράδειγμά του, εκατοντάδες νέοι ασχολήθηκαν με το άθλημα του κάνοε-καγιάκ και περίπου 20 εξ΄ αυτών, έγιναν Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές Ευρώπης και κόσμου.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πατζαϊτσίν, είχε επενδύσει σε πολλά αθλητικά και περιβαλλοντικά έργα και είχε αρχίσει την κατασκευή μιας «οικολογικής» Ολυμπιακής πίστας, στο Δέλτα του Δούναβη.

