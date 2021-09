Κόσμος

Μαυροβούνιο: επεισόδια και χημικά στην ενθρόνιση του Μητροπολίτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολεμικό κλίμα στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, με το ζήτημα να ανάγεται σε πολλά παραπάνω από θρησκευτικό.

O πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξέφρασε την ικανοποίηση του που πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Ιωαννίκιου στην πόλη Τσέτινιε παρά τις αντιδράσεις πολιτών που δεν αποδέχονται την δικαιοδοσία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Βούτσιτς συνεχάρη την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου που κατάφερε να δημιουργήσει ασφαλείς συνθήκες για την πραγματοποίηση της τελετής ενθρόνισης και κατήγγειλε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα το Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα του νυν προέδρου της Δημοκρατίας Μίλο Τζουκάνοβιτς ότι προκάλεσαν τα επεισόδια.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη Τσέτινιε από τον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο.

Από χθες στην πόλη επικρατούσε ένταση και υπήρξαν συμπλοκές αστυνομίας και διαδηλωτών που προσπάθησαν να αποτρέψουν την πραγματοποίηση της τελετής ενθρόνισης. Οι διαδηλωτές απέκλεισαν με οδοφράγματα την πόλη Τσέτινιε για να μην μπορέσουν οι ιεράρχες της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να προσεγγίσουν οδικώς την Μονή. Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, όπως και σήμερα το πρωί, ακούγονταν συνεχώς πυροβολισμοί ενώ ομάδες διαδηλωτών, προσπαθώντας να εισβάλουν στην Μονή, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ο πατριάρχης της Σερβική Εκκλησίας Πορφύριος και ο νέο-ενθρονισμένος Μητροπολίτης έφτασαν σήμερα το πρωί στην Μονή με στρατιωτικό ελικόπτερο και υπό την προστασία των ειδικών δυνάμεων και έτσι η τελετή ενθρόνισης πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Το εκκλησιαστικό ζήτημα διχάζει την κοινωνία του Μαυροβουνίου από την ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Από το 1920, που καταργήθηκε με βασιλικό διάταγμα του Αλεξάνταρ Καραγιώργιεβιτς η αυτονομία της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου και προσαρτήθηκε στην Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, υπήρξαν συνεχώς διενέξεις.

Τα χρόνια του '90 ανανεώθηκε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου από κάποιους ιεράρχες, ωστόσο ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ούτε καμία άλλη ορθόδοξη Εκκλησία στον κόσμο αναγνώρισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, ενώ το σερβικό Πατριαρχείο την θεωρεί σχισματική.

Πριν από ενάμισι χρόνο, περίπου, η τότε κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος κατέθεσε νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στη βουλή για την δήμευση της περιουσίας της Σερβικής Εκκλησίας - δηλαδή μοναστήρια και ναούς -για την οποία δεν κατείχε τίτλο ιδιοκτησίας πριν από το 1918, δηλαδή πριν από την ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας.

Αυτή η κίνηση ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια να δοθούν οι ναοί στην σχισματική Εκκλησία του Μαυροβουνίου και γίνονταν καθημερινά διαδηλώσεις στο Μαυροβούνιο για πάνω από ένα χρόνο, τις οποίες οργάνωνε η Σερβική Εκκλησία. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης του Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος στις εκλογές τον Αύγουστο του 2020.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από τα Χανιά την Κυριακή (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: στον Γαλατά η ταφή του συνθέτη

Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος: Πνίγηκε ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ