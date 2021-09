Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Ο ΑΝΤ1 στον Γαλατά Χανιών ξεναγείται από τους φίλους του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φίλοι του μεγάλου Έλληνα συνθέτη ξεναγούν τον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου στο πατρικό του Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Στο πατρικό του Μίκη Θεοδωράκη, στα Χανιά, βρέθηκαν ο ΑΝΤ1 με την Κέλλυ Χεινοπώρου. Ο φίλος του μεγάλου συνθέτη και πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη έκανε την ξενάγηση.

Είναι το σπίτι και η αυλή όπου ο Μίκης, μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη από τη μια τη θάλασσα και από την άλλη τα Λευκά Όροι, έγραφαν στίχους και συνέθεταν μουσική. Αυτή την υπέροχη μουσική που έντυσε τα όνειρα, τους έρωτες και τους αγώνες της νεότερης Ελλάδας!

Ήξερε αλήθεια πόσο επηρέαζε η μουσική του; «Ναι, μάλιστα αστειευόταν και έλεγε ‘εγώ είμαι στο κυκλοφορικό σύστημα του κάθε Έλληνα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Έλεγε ‘εγώ θέλω να μείνω ως μουσικός και ως επαναστάτης’», αναπολεί ο Γ.Αγοραστάκης.

«Ως φανατική θαυμάστρια του, τον γνώρισα το 1985 και μετά κόλλησα», δηλώνει η Ελισάβετ Βερούλη και σημειώνει πως «αυτό που ξεχώριζε ήταν ότι ήξερε την δύναμη της συγχώρεσης. Είχε συγχωρέσει τους βασανιστές του».

Η Ελισάβετ Βερούλη γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη το 1985 και έκαναν μαζί δεκάδες συναυλίες και ηχογραφήσεις. Σήμερα, με την κιθάρα της γεμίζει με τα τραγούδια του το πατρικό του σπίτι, που έχει πια ανακατασκευαστεί για να γίνει μουσείο.

Ο Βασίλης Κατσόλης γεμίζει το χώρο όχι με νότες αλλά με δάκρυα. Ήταν πρόεδρος φοιτητών Πειραιά την δεκαετία του '60 όταν μαζί με τον διάσημο από τότε δημιουργό, οργάνωναν συναυλίες που εμψύχωναν και γεννούσαν ελπίδα.

Ως συναγωνιστής και φίλος του Μίκη Θεοδωράκη, ο Β.Κατσόλης τον περιγράφει ως «τεράστιων διαστάσεων ιδιοφυΐα...θυμάμαι είχε γράψει μελωδία για τραγούδι σε 4 λεπτά».

«Ήμουν 16ετων στην Γερμανία όταν άκουσα Μίκη. Δεν ήξερα γλώσσα όμως ξετρελάθηκα, άρχισα να μεταφράζω», λέει η Έλλη Μπεθ, Γερμανίδα κάτοικος Γαλατά και φίλη του Μίκη Θεοδωράκη

Ήταν στη δεκαετία του 80 όταν η Έλλη από την Γερμανία ερωτεύτηκε την μουσική του Θεοδωράκη. Τον ακολουθούσε σε συναυλίες, εργάστηκε για εκείνον και εξαιτίας του έκανε την Ελλάδα πατρίδα της.

«Ο Μίκη είναι για όλο τον κόσμο και εκτός Ελλάδος. Τα συμφωνικά του έργα πιο πολύ τα γνωρίζουν οι ξένοι παρά οι Έλληνες. Είναι άνθρωπος πολύ γλυκός, δεν κρατάει κακίες»,μιλά στον ενεστώτα για τον φίλο και εμπνευστή της, εξηγώντας σε σχετική παρατήρηση πως «για εμένα θα είναι για πάντα».





Ειδήσεις σήμερα:

Κάνοε καγιάκ: Πέθανε ο θρύλος Ιβάν Πατζαϊτσίν

Τουρκία: Πτήση για Γκίνες μέσα σε διαδοχικά τούνελ (βίντεο)

Ηράκλειο: Έκλεψε πορτοφόλι με 1300 ευρώ και τον... τσάκωσαν