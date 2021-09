Life

Πέθανε η Σάρα Χάρντινγκ

Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρα της στο Instagram.

Έφυγε από την ζωή η Σάρα Χάρντινγκ, σε ηλικία μόλις 39 χρονών η πρώην τραγουδίστρια των «Girls Aloud» και ηθοποιός, που τους τελευταίους μήνες έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η Σάρα Χάρντινγκ τον Αύγουστο του 2020 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε προχωρημένο στάδιο, υποβλήθηκε σε μαστεκτομή έκανε και χημειοθεραπεία, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η μητέρα της Σάρα με ανάρτησή της στο Instagram. «Με βαθιά θλίψη, σήμερα μοιράζομαι την είδηση ??ότι η όμορφη κόρη μου Σάρα πέθανε δυστυχώς. Πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε τη μάχη της Σάρα με τον καρκίνο και ότι αγωνίστηκε τόσο έντονα από τη διάγνωσή της μέχρι την τελευταία της μέρα. Έφυγε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την ευγενική υποστήριξή τους τον τελευταίο χρόνο. Σηματοδοτούσε τον κόσμο για τη Σάρα και της έδωσε μεγάλη δύναμη και άνεση να ξέρει ότι την αγαπούν. Ξέρω ότι δεν θα θέλει να τη θυμούνται για τον αγώνα της ενάντια σε αυτήν την τρομερή ασθένεια – ήταν ένα λαμπερό αστέρι που λάμπει και ελπίζω ότι έτσι θα τη θυμούνται».

