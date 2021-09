Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Πώς θα γίνει το λαϊκό προσκύνημα και η ταφή του

Μία ημέρα νωρίτερα απ' ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στον Μίκη Θεοδωράκη. Στον Γαλατά η ταφή του.



Διευκρινίσεις σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα, την τελετή αποχαιρετισμού και την ταφή του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων δίνει το ΚΚΕ, κατόπιν συνεννόησης με τη Μητρόπολη Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος «σε συνεννόηση με τη Μητρόπολη Αθηνών, το λαϊκό προσκύνημα θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 15.00 και θα ολοκληρωθεί στις 19.00. Θα συνεχιστεί επίσης την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 έως τις 19.00 το απόγευμα και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 το πρωί ως τις 14.00. Θα ακολουθήσει στις 3.00 το απόγευμα η τελετή αποχαιρετισμού.

Στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων, όπου την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου σε ώρα που θα προσδιοριστεί, στην εκκλησία του χωριού, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία».

