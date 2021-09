Αθλητικά

Χανιά : Η Άννα Ντουντουνάκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η πρωταθλήτρια της κολύμβησης που συγκίνησε το πανελλήνιο με τα δάκρυά της, μας ξεναγεί στη γενέτειρά της και τον τόπο της προετοιμασίας της.

Η Άννα Ντουντουνάκη ξεκίνησε την ολυμπιακή προετοιμασία με δύο στόχους: ένα μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό και μία οχτάδα στην Ολυμπιάδα.

«Πέτυχα τον ένα και με το παραπάνω, έχασα τον άλλον για λίγο. Έτσι είναι, αυτά έχει η ζωή χαίρομαι που τουλάχιστον και στα δύο έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό την ώρα που έπρεπε», δηλώνει η ίδια στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον ΑΝΤ1.

-Είδαμε το βίντεο στο οποίο με δάκρια στα μάτια εξηγούσες γιατί δεν πήρες την πρόκριση .Τι σου προκάλεσε αυτή τη συγκίνηση;

Και μια ώρα μετά και πολλές ώρες μετά πάλι θα ξαναέκλαιγα. Πιστεύω γιατί είναι ένας στόχος τον οποίο είχα στο μυαλό μου και έβλεπα μόνο αυτό δεν έβλεπα κάτι άλλο δύο χρόνια τώρα.

-Τι θεωρείς ότι είδαν οι Έλληνες στα μάτια σου ,τι άκουσαν στα λόγια σου;

Νομίζω ότι γενικά στον κόσμο αλλά και στις μεταξύ μας σχέσεις είναι όμορφο οι άνθρωποι να είναι αυθόρμητοι και αυθεντικοί και νομίζω ότι αυτό είναι που συγκίνησε τον κόσμο από όλη μου την αντίδραση, όπως και το ότι θέλω να τους ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ γιατί πραγματικά, επειδή όντως στεναχωρήθηκα αρκετά εκείνη τη στιγμή, αν με ρωτήσει κάποιος θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτά που πέτυχα αλλά ήμουν αρκετά στεναχωρημένη τότε όλη αυτή τη συμπαράσταση, στήριξη και η αγάπη που έλαβα από τον κόσμο. Ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό. Δεν το έχω ξαναζήσει και πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ.

Το ανοιχτό κολυμβητήριο των Χανίων, όπου συναντήσαμε την Άννα Ντουντουνάκη είναι όχι μόνο το προπονητήριο της τις λίγες ημέρες του χρόνου που γυρνά στην πατρίδα της, αλλά και εκεί που ξεκίνησαν όλα.

«Σε αυτήν την πισίνα σε ηλικία περίπου 5- 6 χρονών δεν θυμάμαι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου στο κολυμβητήριο ξεκίνησα αρχικά με τα νηπιαγωγεία, ερχόμασταν για να μάθουμε να κολυμπάμε και στη μικρή πισίνα και έβλεπα να τα δω στη μεγάλη πισίνα τα κορίτσια από τη συγχρονισμένη που έκαναν χορογραφίες και τα εντυπωσιακά. Ακόμη και τώρα θεωρώ ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά αθλήματα και με το που το είδα ήταν κάτι που είπα κατευθείαν στους γονείς μου θέλω να δοκιμάσω αυτό».

Και η δοκιμή πήγε καλά. Εκτός από χρυσή πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στην πεταλούδα, και δις Ολυμπιακή αθλήτρια μόλις στα 25 της χρόνια είναι μια νεαρή Χανιώτισσα που αγαπά βαθιά τον τόπο της.

«Εδώ προπονούμαι τα καλοκαίρια δυστυχώς μόνο τα καλοκαίρια και το Πάσχα και Χριστούγεννα μπορώ να έρχομαι και μάλιστα Πάσχα και χριστούγεννα αλλά πολλές μέρες λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων έκλαιγα απλά λίγες μέρες για να έρχομαι όσο πιο πολύ μπορώ.

Το σίγουρο είναι ότι κάθε φορά που είναι να έρθω εδώ ανυπομονώ και τώρα ιδανικά θα ήθελα να μπορώ να ζήσω περισσότερο, γιατί πραγματικά πατάς το πόδι σου στην Κρήτη και νιώθεις άλλος άνθρωπος είναι. Είναι ένα μοναδικά».

Όσο για το τι είναι για εκείνη η Κρήτη: «Έχει τα πάντα. Έχει πανέμορφες παραλίες, είναι πανέμορφη πόλη τα Χανιά. Νομίζω ότι είναι για μένα είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου», καταλήγει η πρωταθλήτρια της κολύμβησης.

