Πολιτισμός

Ο Μίκης Θεοδωράκης και οι κινηματογραφικές του επιτυχίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τις ευρέως γνωστές στην Ελλάδα αλλά και πολύ πέρα από τα σύνορά της ήταν οι μελωδίες που «έντυσαν» ιστορικές ταινίες του κινηματογράφου.

Της Μαριέττας Ευαγγελοπούλου

Ήταν το 1964, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης συνέθεσε για την ταινία του Κακογιάννη, «Αλέξης Ζορμπάς» την μελωδία που έμελλε να ταυτιστεί απόλυτα με τη νεότερη ελληνική ιστορία.

Το εμβληματικό συρτάκι «σκορπά άρωμα Ελλάδας» σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μέσα από δεκάδες ακόμη κινηματογραφικές παραγωγές ο μουσικοσυνθέτης ταξίδεψε τις ελληνικές νότες σε κάθε σημείο της υφηλίου.

To ερωτικό σμίξιμο της Μελίνας Μερκούρη με τον Άντονι Πέρκινς μπροστά στο αναμμένο τζάκι στη «Φαίδρα» του Ζυλ Ντασσέν, ενώ η μελωδία του Θεοδωράκη μπλέκεται με τον ήχο της βροχής θεωρείται μια από τις κορυφαίες σκηνές του διεθνούς κινηματογράφου.

Το 1962 «ντύνει» μουσικά την ταινία «Οι εραστές του Τερουέλ» του Ρέιμον Ρουλό με ερμηνεύτρια την Εντίθ Πιαφ και στίχους του Τζακ Πλαντ.

Την ίδια χρονιά συνεργάζεται με τον Άνατολ Λίτβακ για το soundtrack της ταινίας «Five Miles to Midnight», με τον Άντονι Πέρκινς και τη Σοφία Λόρεν.

Η πρώτη και επεισοδιακή συνεργασία του με τον Κώστα Γαβρά το 1969 για ταινία «Ζ», του χάρισε το Μπάφτα πρωτότυπης μουσικής. Η επικοινωνία τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη καθώς εκείνη την περίοδο ο μουσικοσυνθέτης ήταν εξόριστος στη Ζάτουνα.

Γαβράς και Θεοδωράκης συναντήθηκαν πάλι λίγα χρόνια αργότερα στο Παρίσι για τη μουσική επένδυση της ταινίας «Κατάσταση πολιορκίας».

Με τον Κακογιάννη συνεργάζεται επίσης στην τριλογία, «Ηλέκτρα», «Ιφιγένεια» και «Τρωάδες» με πρωταγωνίστριες τις Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρέντγκρεϊβ, και Ειρήνη Παππά.

Η μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία του σε διεθνή παραγωγή ήταν το 1972 στην ταινία «Σέρπικο» με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο καθηλώνει.

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μέσα από το έργο του κατάφερε να γίνει κληρονομιά του κόσμου, ντύνοντας με συνθέσεις του διαμάντια της έβδομης τέχνης.

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Πέθανε η Σάρα Χάρντινγκ

Σεισμός στη Μυτιλήνη