Αγνοούμενος ψαράς από τη Χαλκιδική βρέθηκε στη… Λάρισα (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό με ψαρά που αγνοείτο επί τέσσερις ημέρες και εντοπίστηκε σε άλλο…νομό.

Ερασιτέχνης ψαράς που βγήκε για ψάρεμα στην περιοχή Σαχάρα Νέας Καλλικράτειας Θερμαϊκού, την 1η Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε στην περιφέρεια της Λάρισας σήμερα.

Οι Λιμενικές Αρχές Θεσσαλονίκης, Νέων Μουδανιών, Νέας Μηχανιώνας και Σκάλας Κατερίνης είχαν ενημερωθεί από τις 3 του μήνα και είχαν στείλει στην περιοχή τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) και ένα αλιευτικό σκάφος.

Ο 62χρονος ερασιτέχνης αλιέας βγήκε το πρωί της Κυριακής στην παραλία της Βελίκας, στο δήμο Λάρισας, με τη μικρή του βάρκα. Προφανώς παρασυρόμενος από τον αέρα ή και τα θαλάσσια ρεύματα και καλά στην υγεία του, αλλά εμφανώς ταλαιπωρημένος, παρελήφθη από στελέχη του Λιμενικού και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγιάς, για προληπτικούς λόγους.

Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αγιάς κ. Νίκος Ντάγκας έγραψε σε ανάρτησή του:

«Βγήκε σώος μετά από 5 ημέρες στην θάλασσα της Βελίκας.

Οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις που έχουμε είναι πολλές τελικά.

Μπράβο στην φιλόξενη και άμεση υποστήριξη των κατοίκων και στην άμεση κινητοποίηση Λιμεναρχείου, συντονιστή ναυαγοσώστη και ΕΚΑΒ».