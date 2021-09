Πολιτική

Πέθανε ο Παναγιώτης Κρητικός

Είχε διατελέσει βουλευτής Πειραιώς του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής.



Σε ηλικία 85 ετών πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Παναγιώτης Κρητικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα, νοσηλευόταν στο Πειραϊκό Θεραπευτήριο Καστέλας με θεράποντα ιατρό τον Λεωνίδα Γρηγοράκο.

Γεννημένος το 1937, ο εκλιπών είχε αναπτύξει αντιδικτατορική δράση επί Χούντας, ενώ διετέλεσε βουλευτής Β΄ Πειραιώς του ΠΑΣΟΚ από το 1977 έως το 2004 και αντιπρόεδρος της Βουλής από το 1981 έως το 2000 (μεταξύ 1993 και 2000, Α΄ αντιπρόεδρος), ενώ αρθρογραφούσε για το «Πρώτο Θέμα».

Ο Παναγιώτης Κρητικός γεννήθηκε στον Γέρακα Λακωνίας αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Πάντειο. Ανέπτυξε πολιτική δράση ως φοιτητής, στην οργάνωση Νέων Ενώσεων Κέντρου (ΟΝΕΚ) και στη συνέχεια της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας.

Την περίοδο του Ανένδοτου, γνωρίστηκε με τον Γεώργιο και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά την επιβολή της χούντας, ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση και μετείχε στις αντιστασιακές οργανώσεις ΕΚΔΑ (Εθνικό Κίνημα Δημοκρατικής Αντίστασης), Ελληνική Αντίσταση, του Αλέξανδρου Παναγούλη, με τον οποίο διατηρούσε φιλικούς δεσμούς από τη νεολαία της Ένωσης Κέντρου και στο ΠΑΚ Εσωτερικού.

Συνελήφθη τρεις φορές και τελικά καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη από Έκτακτο Στρατοδικείο της χούντας, αφού προηγουμένως είχε κρατηθεί στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974, στην Κεντρική Επιτροπή του οποίου εκλεγόταν επί σειρά ετών, ενώ ήταν βουλευτής από το 1977 έως το 2004.

Έχει γράψει διάφορα πολιτικά βιβλία, μεταξύ των οποίων και το « Η Ρήξη: Ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του '60», περίοδο την οποία ο Κρητικός θεωρεί ως την πιο καθοριστική στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του Α. Παπανδρέου.

