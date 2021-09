Life

Mad Clip: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Light

Λίγα 24ώρα μετά το θάνατο του trapper ένας από τους καλύτερους φίλους του, τον αποχαιρετά με μια συγκινητική ανάρτηση.

Λίγες μέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Mad Clip, ο φίλος του, Light, που βρέθηκε στον τόπο του δυστυχήματος από την πρώτη στιγμή, τον αποχαιρέτισε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο trapper κηδεύεται αύριο στο Φάληρο, όμως ο φίλος του έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσω των social media.

«Μέχρι να ξανά βρεθούμε», έγραψε.

Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις.

