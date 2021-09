Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας στον ΑΝΤ1: Υπάρχει συνεργός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη γυναίκα που της έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο θα συναντήσει σε λίγες ημέρες στο δικαστήριο η άτυχη Ιωάννα. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τη γυναίκα που της έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο τον Μάιο του 2020, αναμένεται να συναντήσει στο δικαστήριο η άτυχη Ιωάννα. Ο δικηγόρος της μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστηρίζει ότι η δράστης είχε συνεργό.

Σε λίγες ημέρες η Ιωάννα θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα του δικαστηρίου με την γυναίκα η οποία, τον Μάιο του 2020, της επιτέθηκε ρίχνοντάς της καυστικό υγρό στο πρόσωπο στην Καλλιθέα.

«Η Ιωάννα είναι ψυχολογικά προετοιμασμένη, περιμένει το δικαστήριο. Από εκεί και μετά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι σε μία τραγική κατάσταση η υγεία της. Θεωρώ όμως ότι θα ανταπεξέλθει και θα είναι παρούσα στο δικαστήριο», αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας.

Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη. Η δράστης θα ερωτηθεί για όλες της πτυχές της υπόθεσης που συγκλόνισε τη χώρα. Ο δικηγόρος της Ιωάννας, τονίζει στον ΑΝΤ1, ότι είναι σίγουρος πως η δράστης είχε συνεργό που τη βοήθησε ώστε να βρει το καυστικό υγρό, αλλά και για να παρακολουθήσει τοποθετώντας συσκευή gps στο αυτοκίνητο του θύματος.

«Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι είχε κάποια βοήθεια. Ακόμα δεν έχει απαντήσει από πού προμηθεύτηκε το καυστικό υγρό, παρότι έχει ερωτηθεί από τις Αρχές. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν είχε να φοβηθεί κάτι, θα έλεγε, θα είχε κατονομάσει τον άνθρωπο από τον οποίο το προμηθεύτηκε», τονίζει στον ΑΝΤ1 ο κ. Λύτρας.

Η Ιωάννα δέχθηκε την επίθεση στις 20 Μαϊου του 2020. Στις 11 Ιουνίου οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 36χρονη έξω από το σπίτι της. Η άτυχη γυναίκα μετά από πολλές επεμβάσεις πήρε εξιτήριο από τη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσειο νοσοκομείο στις 12 Αυγούστου του ίδιου έτους, μετά από 85 ημέρες νοσηλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Light

Μίκης Θεοδωράκης: Δρόμος της Αθήνας παίρνει το όνομά του

Χανιά : Η Άννα Ντουντουνάκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)