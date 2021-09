Κοινωνία

Πειραιάς: Πυροβολισμοί στο Πασαλιμάνι

Aιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις,

Πυροβολισμοί με δύο τραυματίες σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Πασαλιμάνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι αντάλλαξαν πυροβολισμούς, επί της Ακτής Μουτσοπούλου, απέναντι από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, οι άνδρες τραυματίστηκαν στα πόδια και μεταφέρθηκαν στο Αττικό νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, αναζητώντας αυτόπτες μάρτυρες αλλά και τα αίτια του περιστατικού.

