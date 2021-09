Κόσμος

Ιταλία – Κορονοϊός: Νοσηλεύτρια έκανε “μαϊμού” εμβολιασμούς

Εκτός εργασίας η νοσηλεύτρια. Πώς διαπιστώθηκε ότι δεν εμβολίαζε τους φίλους και συγγενείς της.

Ιταλίδα νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Τρεβίζο, παύθηκε τον καθηκόντων της, θα περάσει από πειθαρχικό και η δράση της είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με τον Τύπο, φέρεται να έκανε ότι εμβολίαζε κατά του κορονοϊού φίλους και συγγενείς της που ήταν, όμως, αντιεμβολιαστές. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, πετούσε το σκεύασμα μέσα σε μπαμπάκι.

Όπως διέρρευσε, μάρτυρες πρόσεξαν ότι η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια επέλεγε πάντα την πιο απομονωμένη θέση του εμβολιαστικού κέντρου, ώστε οι συνάδελφοί της να μην μπορούν να βλέπουν από κοντά τι έκανε.

Οι αντιεμβολιαστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν εμβολιάστηκαν, υπολογίζεται ότι μπορεί να μην υπερβαίνουν τους είκοσι. Στο μεταξύ, όμως, είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν «πράσινο πάσο εμβολιασμένου».

Η φερόμενη ως άκρως επικίνδυνη νοσοκόμα δεν είχε εκφραστεί ποτέ κατά των εμβολίων και η ίδια είχε υποβληθεί, χωρίς κανένα πρόβλημα σε εμβολιασμό κατά της covid 19.

